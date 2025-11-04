91 % positiv: Geniale Superhelden-Serie auf Disney+ ist viel zu unbekannt

Diese Serie ist ein heimlicher Star auf Disney+.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Marvel- und Serienfans haben auf Disney+ die Qual der Wahl: Auf dem Streaminganbieter gibt es zahlreiche Serien über die Helden aus dem Marvel-Universum. Besondere Aufmerksamkeit genießen dabei vor allem die großen MCU-Serien, also Daredevil, Moon Knight oder Agatha All Along.

Legion auf Disney+ ist ein echter Geheimtipp

Abseits des MCUs existierenden aber auch noch diverse Comic-Serien, die viel zu wenig Beachtung erhalten. Ich spreche von Serien wie Marvel’s Hit-Monkey oder Moon Girl and Devil Dinosaur. Mein persönlicher Favorit bleibt aber nach wie vor Legion – ein Muss für Serien- und Marvelfans. Die Serie lief zwischen 2017 und 2019 und hat es in dieser Zeit auf insgesamt 3 Staffeln gebracht, die allesamt auch auf Disney+ zur Verfügung stehen:

Legion handelt von David Haller (gespielt von Dan Stevens), der wegen Schizophrenie in einer Nervenheilanstalt lebt. Was zu Beginn keiner weiß, David ist einer der mächtigsten Mutanten im Marvel-Kosmos und in der Lage die Realität zu verändern. Vielmehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Für einen ersten Eindruck schaut euch am besten den Trailer zur ersten Staffel an, den wir euch ganz oben eingebunden haben.

Ich gebe zu, Legion ist keine Serie, die leicht zugänglich ist. Gerade die ersten Episoden wirken wirr und viele Szenen sind regelrecht albern. Das passt aber alles zum Konzept, immerhin sehen wir die Welt wie David sie erlebt. Und erst im Verlauf der Folgen formt sich ein klares Bild für das Publikum. Insofern lasst euch bei Interesse nicht vom Anfang abschrecken. Wer dran bleibt, erlebt eine der besten, wenn nicht sogar die beste Marvel-Serie, die es gibt.

Kritiker lieben diese abgefahrene Marvel-Serie

Dafür sprechen auch die herausragenden Kritiken: 91 Prozent aller Reviews zu Legion sind positiv. Die dritte und finale Staffel bringt es sogar auf einen beeindruckenden Score von 93 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Kritikerin Maureen Ryan schreibt über die erste Staffel von Legion:

Es wird nicht für jeden etwas sein, aber diejenigen, die in den surrealen, zerklüfteten Orbit dieses unverwechselbaren Dramas hineingezogen werden, werden wahrscheinlich für die gesamte Laufzeit von acht Episoden dort bleiben. Es ist im wörtlichen und übertragenen Sinne ein Trip - und oft ein aufregender (Quelle: Variety ).

Wer also keine Lust mehr auf die immer gleiche Marvel-Formel hat und etwas völlig anderes im Comic-Bereich sucht, der sollte Legion definitiv eine Chance geben. Wie gesagt, alle Folgen stehen auf Disney+ zur Verfügung.