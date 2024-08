91 % positiv: Steam-Erfolg ab sofort im Xbox Game Pass

Abonnenten des Xbox Game Pass bekommen Spielenachschub. Das Survival-Abenteuer Core Keeper kann auf Steam bereits Top-Wertungen vorweisen. Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Update vom 28.08.2024: Core Keeper ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar.

Originalmeldung vom 26.08.2024:

Core Keeper kommt in den Xbox Game Pass

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass mehrmals im Monat um neue Spiele. Bereits am 27. August kommt ein Neuzugang, den ihr nicht verpassen solltet. Es handelt sich um Core Keeper, ein Sandbox-Survival-Abenteuer für PC und Xbox, in dem ihr Höhlen erkundet, Gegner besiegt und euch eine unterirdische Heimat aufbaut (im Microsoft Store ansehen).



In Core Keeper habt ihr viel zu tun. Ihr startet als Forscher in einer Höhle voller Geheimnisse. Ihr müsst Rohstoffe sammeln, Werkzeuge herstellen, eine Basis aufbauen, Nahrung anbauen, Tiere halten und noch viel mehr. Damit ihr euch unter der Erde nicht so einsam fühlt, könnt ihr außerdem bis zu sieben Freunde im Online-Koop mitnehmen.

Nach zwei Jahren im Early Access erscheint am 27. August die Vollversion von Core Keeper. Gleichzeitig erscheint das Spiel auch für Konsolen. Game-Pass-Abonnenten starten also gleich mit den neuen Inhalten der 1.0 Version. Auch danach soll das Spiel aber noch weiterentwickelt werden.

Optisch erinnert Core Keeper an Stardew Valley, doch es gibt viele eigene Features (© Fireshine Games)

Steam-Spieler lieben Core Keeper

Core Keeper ist bereits auf Steam erhältlich und hat dort eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut. Das Spiel wird von 91 Prozent der mehr als 25.000 Nutzerreviews positiv bewertet.

Core Keeper Pugstorm

In den Reviews wird Core Keeper besonders häufig mit Stardew Valley, Minecraft und besonders mit Terraria verglichen. Wenn euch diese Spiele bereits Spaß machen, werdet ihr voraussichtlich auch mit Core Keeper glücklich. Gamer, die bereits für den Game Pass zahlen, können auch ohne großes Risiko in das Survival-Abenteuer hineinschnuppern.