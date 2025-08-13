93 % positiv: Dank Alien: Earth lohnt sich Disney+ für alle Serienfans

Das legendäre Monster aus der Alien-Reihe feiert sein Comeback auf Disney+.

Update vom 13. August 2025: Die ersten zwei Folgen von Alien: Earth stehen ab sofort auf Disney+ zur Verfügung (hier ansehen).

Ursprünglicher Artikel vom 5. August 2025:

Am 13. August startet mit Alien: Earth die erste Serie zum legendären Film-Monster auf Disney+. Für mich steht jetzt schon fest: Das wird mein Streaming-Highlight im August. Wenn die neue Serie auch nur ansatzweise so gut wird, wie der Film Alien: Romulus vergangenes Jahr, dann werden Alien-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Dabei vertraue ich ganz und gar auf einen Mann: Showrunner Noah Hawley.

Alien: Earth hat das Potenzial zum Serien-Hit

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor dem ersten Film von 1979 und handelt davon, wie ein Raumschiff auf der Erde notlandet. Das ist dann der Auftakt für den üblichen Überlebenskampf zwischen Menschen und der legendären Kreatur. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den ersten Trailer eingebunden.

Der kreative Kopf hinter Alien: Earth ist Noah Hawley, der bei der ersten von insgesamt acht Episoden auch Regie geführt hat. Hawley ist der Grund, warum die Serie für mich auch über die Alien-Lizenz hinaus schon jetzt Hit-Potenzial hat. So war Hawley in der Vergangenheit auch für die Marvel-Serie Legion verantwortlich, die bei Fans Kultstatus genießt und immer wieder als eine der besten Comic-Umsetzungen überhaupt gehandelt wird. Warum Legion so genial ist, habe ich auch schon in einem anderen Artikel erläutert.

Bei Alien: Earth stimmen also vor allem die Zutaten. Ich liebe die Marke, halte Hawley für einen herausragenden Serien-Macher und dank Alien: Romulus befindet das Alien-Franchise auch endlich wieder im Aufwind. Dazu kommt, dass die Serie zwar unter dem Disney-Banner läuft, aber von Hulu und FX produziert wurde – das ist nochmal eine ganz andere Division innerhalb des Disney-Apparats. Unter FX entstanden in der Vergangenheit herausragende Serien, wie zum Beispiel Shōgun, Taboo oder auch The Shield.

So bewertet die Presse die Serie Alien: Earth

Die Kirsche auf der Torte sind aber die ersten Pressestimmen zu Alien: Earth. So bewerten derzeit 93 Prozent aller Kritiker die neue Serie positiv. So schreibt der Hollywood Reporter im Fazit:

Ein berauschendes, ausuferndes, gelegentlich sperriges, aber letztendlich spannendes Epos über Persönlichkeit, Hybris und natürlich das ursprüngliche Vergnügen, Menschen dabei zuzusehen, wie sie von Weltraummonstern in Stücke gerissen werden.

Das klingt für mich ehrlich gesagt nach genau der Alien-Serie, auf die ich so lange gewartet habe. Insofern kann der 13. August 2025 gar nicht schnell genug kommen.

