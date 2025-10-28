93 % positiv: Eine der besten Serien des Jahres gibt es nur auf RTL+

Den Kampf um die beste Comic-Serie hat Marvel dieses Jahr verloren.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit der zweiten Staffel Peacemaker hat Comic-Gigant DC einen echten Serien-Volltreffer gelandet. Und während Erzrivale Marvel in diesem Jahr gehörig schwächelt, liefert ausgerechnet ein Charakter aus der zweiten Reihe eine der besten Serien des Jahres ab. Es gibt in Deutschland nur einen Haken: RTL+.

Anzeige

Peacemaker Staffel 2: Wie gut ist die DC-Serie?

Eins muss man Regisseur und DC-Boss James Gunn (Guardians of the Galaxy) lassen, er hat ein Händchen für sympathische Außenseiter. Denn wenn man an DC denkt, dann wird die Mehrheit sofort an Superman, Batman oder vielleicht noch den Flash denken. Christopher Smith, auch bekannt als Peacemaker, ist dagegen eher unbekannt. Ein Umstand, der sich inzwischen geändert hat, denn selbst bei Nicht-Comic-Fans hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass die Peacemaker-Serie fantastisch ist. Und mit der zweiten Staffel, die am 10. Oktober 2025 zu Ende ging, haben sich alle Beteiligten noch einmal übertroffen.

Schon die erste Season, die 2022 lief, entwickelte sich schnell zum Geheimtipp unter Serien- und Comic-Fans, da sie sich aufgrund von derbem Humor und einigen Splatter-Einlagen explizit an ein erwachsenes Publikum richtet – und damit im krassen Kontrast zum eher kinderfreundlichen MCU steht. Die zweite Staffel setzt in dieser Hinsicht noch einmal einen drauf: Sie ist verrückter, inhaltlich und emotional komplexer und sie ist wichtig für die kommende Entwicklung des DCU.

Anzeige

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel ansehen:

Wie gut die Serie bei Presse und Publikum ankommt, spiegelt auch der jeweilige Score auf Plattformen wie Rotten Tomatoes wider. Dort gehört Peacemaker nämlich mit einem Kritiker-Rating von 96 Prozent Zufriedenheit zu den bestbewerteten Serien des Jahres und übertrifft damit sogar andere große Produktionen wie Squid Game, Alien: Earth oder Wednesday.

Anzeige

Der große Wermutstropfen: Die HBO-Serie läuft hierzulande über den Streamingdienst RTL+. Nutzer von Netflix, Amazon und Disney+ schauen also in die Röhre. Zumindest bis nächstes Jahr, wenn der Streaminganbieter HBO Max auch in Deutschland startet. Was nicht nur für Comic-Fans, sondern auch für Fantasy-Liebhaber interessant werden dürfte. Stichwort: A Knight of the Seven Kingdoms.

Anzeige

Marvel kann dieses Jahr nicht mithalten

Der Erfolg von Peacemaker fällt aber noch mehr ins Gewicht, weil Konkurrent Marvel in diesem Jahr nicht wirklich überzeugen konnte. Die Filme, darunter Thunderbolts oder The Fantastic Four: First Steps erhalten zwar ebenfalls tolle Kritiken, aber im Serien-Bereich sind die Ergebnisse durchwachsen. Produktionen wie Ironheart, Eyes of Wakanda oder Marvel Zombies schneiden auffallend schwächer ab und selbst populäre Serien wie Daredevil: Born Again konnten nicht durchgehend überzeugen.

Marvel hat zwar mit Wonder Man noch eine weitere Serie in der Hinterhand, die Ende des Jahres startet, aber auch hier hält sich der Hype in Grenzen. Die Krone für die beste Comic-Serie 2025 wird also aller Voraussicht nach an Peacemaker gehen, eine Figur, die sich vom Underdog zum Fanliebling entwickelt hat.