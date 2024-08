95 Prozent positiv: Gefeierter Shooter krönt sich zum neuen Steam-König

Der vier Jahre alte Shooter Risk of Rain 2 ballert sich an die Spitze der Steam-Charts. Ein Mega-Rabatt dürfte Grund für den Höhenflug sein, doch die begeisterten Bewertungen zeigen, dass sich das Sci-Fi-Roguelike wirklich lohnt. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Risk of Rain 2: Shooter begeistert Steam-Community

4 Jahre nach seinem Release im August 2020 hat sich der Roguelike-Shooter Risk of Rain 2 zu einem echten Steam-Tipp entwickelt. Mit einer beachtlichen Spielerwertung, einem neuen DLC und einem satten Rabatt reißt sich das rasante Sci-Fi-Spiel derzeit den ersten Platz in den Bestsellern unter den Nagel.



Wenn ihr Risk of Rain 2 ausprobieren wollt, könnt ihr das Spiel aktuell für 8,24 Euro statt 24,99 Euro schnappen und damit 67 Prozent sparen. Das Angebot gilt auf Steam noch bis zum 10. September (auf Steam ansehen).

Risk of Rain 2 Hopoo Games

In Risk of Rain 2 findet ihr euch auf einem fremden Planeten wieder, der vor gefährlichen Kreaturen nur so strotzt. Ihr müsst euch durch Horden von Gegnern ballern, könnt dabei euren Charakter aufleveln, neue Waffen finden und weitere Figuren freischalten, bis ihr es zum finalen Boss schafft.



Ihr könnt euch den Herausforderungen des Spiels sowohl im Singleplayer- als auch im Online-Multiplayer mit bis zu 3 Freunden stellen.

Die Bewertungen auf Steam sprechen für sich: Risk of Rain 2 steht aktuell bei einer äußerst positiven Wertung – 95 Prozent von über 191.000 Spielern geben den Daumen nach oben.

Sci-Fi-Shooter Risk of Rain 2 ballert sich in die Steam-Charts. (© Gearbox Publishing)

Steam-Charts: Sci-Fi-Shooter plötzlich Spitzenreiter

Nachdem eine Woche lang auf Steam gefühlt einzig über Black Myth: Wukong geredet wurde, hat sich Risk of Rain 2 aus dem Nichts den Spitzenplatz in den Bestsellern geschnappt – direkt dahinter landet der brandneue DLC Seekers of the Storm, der am 27. August 2024 erschienen ist. (Quelle: Steam)



Der DLC kann aktuell allerdings nur eine ausgeglichene Spielerwertung vorzeigen – momentan scheint das Hauptspiel also noch die weitaus bessere Wahl zu sein.

Ein kürzlich erschienenes Endzeit-Aufbau-Spiel hat ebenfalls einen starken Auftritt in den Steam-Charts hingelegt:

