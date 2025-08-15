99-Cent-Filme bei Amazon Prime: Übersicht und Top-17 der Aktion

Amazon hat dieses Wochenende erneut eine 99-Cent-Aktion mit einem Haufen großartiger Filme zum Ausleihen. Die 17 Filme, die sich besonders lohnen und wo ihr die Übersicht aller angebotenen Filme findet, seht ihr hier.

Welche 99-Cent-Filme lohnen sich aktuell bei Amazon Prime?

Es gibt wieder einige große Blockbuster für 99 Cent bei Amazon zu leihen. Die Filme könnt ihr 30 Tage lang abrufen. Die Aktion gilt nur für Mitglieder von „Amazon Prime“. Habt ihr aktuell kein Abo, könnt ihr euch aber auch für den Probemonat anmelden, um einen der Filme zu leihen und die anderen Vorteile von Prime zu nutzen. Die bei Amazon geliehenen und gekauften Filme laufen dabei komplett ohne Werbung – im Gegenteil zu den Inhalten von Prime Video. Hier kommt ihr zur Übersicht.

Wir haben euch die Top-17 Highlights der aktuellen 99-Cent-Aktion herausgesucht. Dieses Mal könnt ihr unter anderem folgende Filme leihen:

Wie funktionieren die 99-Cent-Filme bei Amazon?

Die 99-Cent-Filme sind nicht Teil des regulären „Amazon Prime Video“-Angebots. Es kann aber durchaus sein, dass ein Film bereits in der Vergangenheit kostenlos für Prime-Kunden abrufbar war, zeitnah in das Prime-Programm aufgenommen oder aktuell sogar bei einem der Amazon-Channels gezeigt wird. Falls ihr die Filme nicht über die Amazon-Apps auf dem Android-Smartphone und iPhone kaufen oder leihen könnt, nutzt die Browser-Version von Amazon.de am Handy.

Die 99-Cent-Filme verändern sich in unregelmäßigen Abständen bei Amazon Prime. Anders als damals in der Videothek müsst ihr die Inhalte aber nicht sofort anschauen. Stattdessen habt ihr die Filme für 30 Tage in eurer Bibliothek verfügbar. In diesem Zeitraum könnt ihr sie abspielen. Sobald ihr die Wiedergabe startet, habt ihr 48 Stunden Zeit, den Film komplett anzuschauen. Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr den ausgeliehenen Film auch so oft ansehen, wie ihr möchtet.

Falls ihr bereits absehen könnt, dass ihr für die gebuchten Filme doch keine Zeit übrig habt, könnt ihr sie in der Übersicht eurer Bestellungen stornieren. Das klappt aber nur, wenn ihr noch im Rahmen der 30-Tage-Frist seid. Falls ihr das nicht rechtzeitig macht, verfällt der Film und eure 99 Cent sind weg.

