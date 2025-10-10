„A Knight of the Seven Kingdoms“: Erster Trailer gibt Starttermin bekannt

„A Knight of the Seven Kingdoms“ bekommt einen ersten Teaser-Trailer und den langersehnten Starttermin. Im Januar geht das Game-of-Thrones-Spin-off an den Start. Alles, was ihr zu der neuen Serie wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ser Duncan Tall hilft euch dabei, die Zeit nach dem Finale von „House of the Dragon“ Staffel 2 zu überbrücken. Nachdem die neue Serie deutlich nach hinten verschoben wurde, gibt es jetzt einen festen Starttermin. Ursprünglich war ein Start für Ende 2025 angesetzt – jetzt erscheint „A Knight of the Seven Kingdoms“ am 18. Januar 2026.

Anzeige

Ser Duncan kommt also in wenigen Monaten auf eure Bildschirme – das verrät der erste Trailer der Serie. Doch wer ist Duncan eigentlich und wo gliedert sich seine Geschichte in der Zeit von „GoT“ an?

Die ersten Bilder zu der Serie fandet ihr in dem im August 2024 veröffentlichten Video von HBO Max. Neben Newcomer „A Knight of the Seven Kingdoms“ finden sich hier auch Fortsetzungen von Serien wie „The White Lotus“ und „The Last of Us“. Das sind die ersten Szenen der neuen „GoT“-Serie:

Anzeige

„A Knight of the Seven Kingdoms“: Wer sind Dunk und Egg?

Ser Duncan Tall ist ein Ritter und, in naher Zukunft, Kommandant der Königsgarde. An seiner Seite ist sein Knappe Egg, der in Wahrheit nicht nur ein junger Knabe ist, den Dunk unter seine Fittiche genommen hat, sondern eigentlich Aegon Targaryen heißt – der zukünftige König von Westeros.

Die Abenteuer der beiden stammen natürlich aus der Feder von George R. R. Martin persönlich. Wer also nicht bis 2025 warten will, um zu wissen, was mit Dunk und Egg passiert, kann sich das Buch zur Brust nehmen.

A Knight of the Seven Kingdoms: The gripping Sunday Times bestselling historical fantasy fiction book HarperVoyager

Anzeige

So gliedert sich die Serie zwischen „HotD“ und „GoT“ ein

Egg sollte den Fans von „Game of Thrones“ eigentlich bereits ein Name sein – zumindest jenen, die gut aufgepasst haben. Denn nicht nur Rhaenyra Targaryen wird beiläufig in der Kultserie erwähnt, auch Aegon V. wird von einem anderen Charakter genannt.

Und zwar von Aemon Targaryen, Maester der Nachtwache. Dieser ist nämlich der ältere Bruder von Aegon V., welchen er auch bei seinem Spitznamen Egg nannte. Eigentlich hätte auch Aemon den Thron besteigen sollen, nachdem sein Vater Maekar I. gestorben war. Doch er lehnte sein Erbe ab und ging an die Mauer in den hohen Norden.

Anzeige

Somit ist Aegon „Egg“ V. der Uropa von Daenerys Targaryen und Ur-Ur-Ur-Enkel von Rhaenyra und Daemon Targaryen. Zeitlich ordnet sich „A Knight of the Seven Kingdoms“ circa 89 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“ und 77 Jahre nach dem Ende von „House of the Dragon“ ein.

Der Cast von „A Knight of the Seven Kingdoms“

Auch die Besetzung von „A Knight of the Seven Kingdoms“ steht bereits fest. In den Hauptrollen findet ihr Peter Claffey als Ser Duncan Tall und Dexter Sol Ansell als Egg. Zusätzlich seht ihr: