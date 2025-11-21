„A Knight of the Seven Kingdoms“: HBO zeigt ersten Trailer und verlängert die Serie direkt

„A Knight of the Seven Kingdoms“ bekommt nicht nur endlich einen ersten Teaser-Trailer, sondern auch einen konkreten Starttermin. Fans von „Game of Thrones“ dürfen sich auf Januar 2026 freuen – und noch mehr: HBO hat die Serie bereits vor der Premiere um eine zweite Staffel verlängert.

Wann kommt „A Knight of the Seven Kingdoms“?

Ser Duncan Tall hilft euch dabei, die Zeit nach dem Finale von „House of the Dragon“ Staffel 2 zu überbrücken. Nachdem die neue Serie deutlich nach hinten verschoben wurde, gibt es jetzt einen festen Starttermin. Ursprünglich war ein Start für Ende 2025 angesetzt – jetzt erscheint „A Knight of the Seven Kingdoms“ am 18. Januar 2026.

Die ersten Bilder zu der Serie fandet ihr in dem im August 2024 veröffentlichten Video von HBO Max. Neben Newcomer „A Knight of the Seven Kingdoms“ finden sich hier auch Fortsetzungen von Serien wie „The White Lotus“ und „The Last of Us“. Das sind die ersten Szenen der neuen „GoT“-Serie:

In den USA läuft „A Knight of the Seven Kingdoms“ bei HBO und streamt über Max (ehemals HBO Max). Für Deutschland gibt es noch keine endgültige Bestätigung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Serie – wie auch andere HBO-Produktionen – bei Sky bzw. WOW (ehemals Sky Ticket) zu sehen sein wird.

Worum geht's in „A Knight of the Seven Kingdoms“?

Die Serie basiert auf den Novellen „The Tales of Dunk and Egg“ von George R. R. Martin und spielt etwa 90 Jahre vor den Ereignissen aus „Game of Thrones“. Im Mittelpunkt stehen:

Ser Duncan der Große – ein einfacher, aber ehrenhafter Ritter.

– ein einfacher, aber ehrenhafter Ritter. Egg – sein Knappe, der in Wahrheit niemand Geringeres als Aegon Targaryen ist, der spätere König Aegon V.

Die Abenteuer der beiden stammen natürlich aus der Feder von George R. R. Martin persönlich. Wer also nicht bis 2025 warten will, um zu wissen, was mit Dunk und Egg passiert, kann sich das Buch zur Brust nehmen.

Zwischen „House of the Dragon“ und „Game of Thrones“ – die Zeitleiste

Egg sollte den Fans von „Game of Thrones“ eigentlich bereits ein Name sein – zumindest jenen, die gut aufgepasst haben. Denn nicht nur Rhaenyra Targaryen wird beiläufig in der Kultserie erwähnt, auch Aegon V. wird von einem anderen Charakter genannt.

Und zwar von Aemon Targaryen, Maester der Nachtwache. Dieser ist nämlich der ältere Bruder von Aegon V., welchen er auch bei seinem Spitznamen Egg nannte. Eigentlich hätte auch Aemon den Thron besteigen sollen, nachdem sein Vater Maekar I. gestorben war. Doch er lehnte sein Erbe ab und ging an die Mauer in den hohen Norden.

Somit ist Aegon „Egg“ V. der Uropa von Daenerys Targaryen und Ur-Ur-Ur-Enkel von Rhaenyra und Daemon Targaryen. Zeitlich ordnet sich „A Knight of the Seven Kingdoms“ circa 89 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“ und 77 Jahre nach dem Ende von „House of the Dragon“ ein.

Der Cast von „A Knight of the Seven Kingdoms“

Auch die Besetzung von „A Knight of the Seven Kingdoms“ steht bereits fest. In den Hauptrollen findet ihr Peter Claffey als Ser Duncan Tall und Dexter Sol Ansell als Egg. Zusätzlich seht ihr:

Finn Bennett als Aerion Targaryen

Bertie Carvel als Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford als Tanselle

Daniel Ings als Lyonel Baratheon

Sam Spruell als Maekar Targaryen

Staffel 2 bereits bestätigt

Obwohl Staffel 1 noch nicht gestartet ist, hat HBO bereits die zweite Staffel bestellt. Das wurde offiziell im Rahmen einer Präsentation von Casey Bloys, dem Vorsitzenden und CEO von HBO bekannt gegeben, wie Deadline berichtet. Das zeigt: Der Sender hat großes Vertrauen in das Format und plant offenbar langfristig mit den Abenteuern von Dunk und Egg. Seinen Start soll die zweite Staffel dann 2027 finden.