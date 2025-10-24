Ab sofort bei Netflix: „Einer der erschreckendsten Filme, die jemals gemacht wurden“

Dieser Netflix-Film wird bei den Oscars noch eine Rolle spielen.

Update vom 24. Oktober 2025: Der Netflix-Thriller A House of Dynamite steht ab sofort beim Streamingdienst zur Verfügung (auf Netflix ansehen).

Ursprünglicher Artikel vom 22. Oktober 2025:

Netflix-Abonnenten müssen sich den 24. Oktober vormerken. An diesem Tag erscheint A House of Dynamite auf dem Streamingdienst. Der Thriller von Kathryn Bigelow wird in den höchsten Tönen gelobt und wandert bereits zwei Wochen nach Kinostart ins Netflix-Portfolio.

Viele Kritiker loben Netflix-Film in den Himmel

Was passiert im Weißen Haus, wenn eine Interkontinentalrakete bereits auf dem Weg in die USA ist? Diese Frage klärt A House of Dynamite. Der neue Netflix-Film wird bereits seit einigen Wochen heiß diskutiert. Das renommierte Wall Street Journal nennt die Produktion „einen der erschreckendsten Filme, die jemals gemacht wurden“. Und auch bei anderen Pressevertretern kommt der Thriller ausgezeichnet an. So sind derzeit 81 Prozent aller Kritiken positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wie wichtig A House of Dynamite für Netflix ist, zeigt sich auch daran, dass der Film in den USA einen limitierten Kino-Release (10. Oktober) erhalten hat – nur so bekommt ein Film die Möglichkeit ins prestigeträchtige Oscar-Rennen einzusteigen. Ob diese Strategie aufgeht, zeigt sich allerdings erst im Frühjahr 2026, wenn die Nominierungen im Januar öffentlich bekannt gegeben werden.

Das Film-Team hinter A House of Dynamite

Mit Regisseurin Kathryn Bigelow stehen die Chancen auf den einen oder anderen Award allerdings nicht schlecht. Bigelows Filme, darunter Tödliches Kommando – The Hurt Locker, Zero Dark Thirty und Detroit waren allesamt für zahlreiche Preise nominiert. Für Hurt Locker erhielt sie 2010 sogar zwei Oscars und zwar für die beste Regie und den besten Film des Jahres.

Auch der Cast von A House of Dynamite besteht aus Hochkarätern. Neben Idris Elba als US-Präsident, sind auch noch Rebecca Ferguson und Jared Harris mit von der Partie. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zum Film eingebunden.