Ab sofort im Abo: Lilo & Stitch könnt ihr jetzt dank Disney+ zu Hause streamen

Mega-Hit Lilo & Stitch ist jetzt auch im Streaming-Abo enthalten.

Update vom 3. September 2025: Ab sofort könnt ihr euch das Live-Action-Remake zum Kultfilm Lilo & Stitch auf Disney+ ansehen.

Ursprünglicher Artikel vom 2. August 2025:

An den weltweiten Kinokassen hat das Live-Action-Remake zum Disney-Klassiker Lilo & Stitch die Milliarde geknackt. Wer den Film bisher verpasst oder keine Lust auf Kino-Feeling hat, der kann den Film aber auch ab sofort entspannt Zuhause streamen:

Wann erscheint Lilo & Stitch auf Disney+?

Über Amazon könnt ihr euch Lilo & Stitch zum Beispiel für 15,99 Euro für 48 Stunden digital ausleihen. Alternativ könnt ihr euch das bunte Abenteuer aber auch direkt für 19,99 Euro digital kaufen. Die Entscheidung ist euch überlassen.

Wer sich den Film indessen ins heimische Regal stellen will, der muss sich noch etwas gedulden. In den USA erscheint die Blu-ray-Fassung am 26. August. Für Deutschland kann man mit einem ähnlichen Veröffentlichungszeitraum rechnen.

Wann Lilo & Stitch auf dem Streamingdienst Disney+ erscheinen wird, ist aktuell noch unklar. Klassischerweise veröffentlicht Disney ihre Filme ungefähr ein halbes Jahr nach dem Kinostart. Bei Lilo & Stitch könnte es also im Oktober so weit sein. Wir updaten den Artikel, sobald ein genaues Datum feststeht.

So bewerten Presse und Publikum das Remake

Bei Presse und Publikum kam das Live-Action-Remake ziemlich gut an. So bewerten derzeit 92 Prozent aller Zuschauer den Film als positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Und auch unter Filmkritikern wurde der Film überwiegend gut aufgenommen. So urteilt Globe and Mail im Review:

Die Live-Action-Version fügt dem liebenswerten Handlungsstrang ein paar weitere Ebenen hinzu - sie erweitert sowohl die Erzählung als auch die Charaktere, um der Geschichte mehr Tiefe zu verleihen, und lässt ein paar Details weg, um die Struktur einigermaßen straff zu halten.

Gemessen am Erfolg des Films ist es übrigens kein Wunder, dass bereits an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Fans des ungewöhnlichen Duos können sich also auf noch mehr irre Abenteuer einstellen.