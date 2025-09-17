Abschied von Robert Redford: Sender ändert kurzfristig das Programm

Der heutige Abend gehört der Legende Robert Redford.

Der Tod von Hollywood-Legende Robert Redford hat die Filmwelt erschüttert. Der Schauspieler verstarb am 16. September 2025 im Alter von 89 Jahren. Um seinem Leben zu gedenken, wird der Sender Arte das Abendprogramm kurzfristig ändern und neben einem Spielfilm auch eine Doku über Redford zeigen.

Arte ändert das Programm für Robert Redford

Charles Robert Redford, Jr., besser bekannt als Robert Redford, war einer der bekanntesten Schauspieler, Regisseure und Produzenten in Hollywood. Besonders in den 70er-Jahren war Redford extrem erfolgreich und hat mit Filmen wie Der Clou, Die drei Tage des Condor und Die Unbestechlichen geschätzte Klassiker erschaffen.

Der Sender Arte ehrt den Schauspieler und sein Schaffen nun mit einer kurzfristigen Programmänderung. So wird am 17. September 2025 um 20:15 Uhr der Spielfilm „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ gezeigt. Redford führte bei dem Drama Regie und wurde noch im selben Jahr für einen Golden Globe nominiert. 1993 war sein Film dann für drei Oscars im Rennen.

Neben der TV-Ausstrahlung wird „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ aber auch über die Arte-Mediathek abrufbar sein. Alternativ könnt ihr den Film bei folgenden Streaming-Anbietern sehen – dort müsst ihr allerdings eine Ausleihgebühr zahlen:

Die romantische Komödie „Die Natur der Liebe“, die eigentlich für die Primetime auf Arte vorgesehen war, entfällt entsprechend.

Das Leben und die Karriere von Robert Redford

Im Anschluss an den Spielfilm läuft bei Arte ab 22:10 Uhr die Dokumentation Robert Redford – The Golden Look. Die gut 53 Minuten lange Doku über den Schauspieler steht aber schon jetzt in der Arte-Mediathek zur Verfügung (hier geht es direkt zur Doku).

Wer mehr über Robert Redford, seine Karriere und sein Leben erfahren will, für denjenigen haben wir auch noch einen Artikel erstellt, der seine wichtigsten Zitate und seinen Blick auf die Welt zusammenfasst.