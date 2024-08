„Absolut fantastisch“: Völlig verrückte Strategie-Sim auf Steam zieht alle Register

Seht euch den offizieller Early-Access-Trailer zu shapez 2 an.

Seht euch den offizieller Early-Access-Trailer zu shapez 2 an.

Wenn ihr Factorio oder Satisfactory mochtet, sollte dieses Spiel ein Must-Play für euch sein. Das deutsche shapez 2 rast nämlich gerade die Charts hinauf – und das offenbar verdient.

shapez 2 begeistert Fans und Kritiker auf Steam

Das „deutsche Factorio“ shapez 2 konzentriert sich auf die Stärken des Fabrik-Management-Genres und kann damit Fans wie auch Kritiker restlos begeistern.

Anzeige

Gerade erst in den Early-Access-Release gegangen, erobert es direkt die Steam-Charts und befindet sich momentan auf Platz 2 hinter Sins of a Solar Empire 2 (Quelle: Steam-Bestseller). Ganze 99 Prozent der Spieler bewerten shapez 2 bislang positiv – und das, obwohl es nur im Early Access erschienen ist.

Falls ihr Strategie-Simulationen wie Factorio mögt, müsst ihr hier nicht überlegen. (© Steam / tobspr Games)

Anzeige

Erzielt die perfekte Automatisierung, ohne Ablenkungen

Falls euch Spiele wie Factorio bereits in den Bann gezogen haben, müsst ihr shapez 2 einfach ausprobieren: Das deutsche Fabrik-Management-Spiel kristallisiert erfolgreich die spaßigsten Elemente aus dem Genre heraus und vereint sie alle in einem Spiel.

Ohne Strafen, Druck oder Zeitlimits ist es hier euer einziges Ziel, die absolut perfekt automatisierte Fabrik im Weltraum zu bauen. Ihr müsst euch um wirklich nichts anderes kümmern als um den Fabrikbau, dessen Sogwirkung ihr so am besten erleben könnt.

Anzeige

shapez 2 soll super für Einsteiger ins Genre geeignet sein und auch Veteranen abholen. Gleichsam wird das Spiel in den Kritiken als äußerst clever bezeichnet – was wohl an den vielen komplexen Mechaniken liegt, die ihr nach und nach aufdecken könnt.

Die Nutzer beschreiben shapez 2 als „absolut fantastisch“ (Quelle: Histy auf Steam) und beklagen, dass sie jetzt schon Stunden im Spiel verlieren, obwohl sie nur kurz reinschauen wollten (Quelle: call_me_simon_ auf Steam). Also aufpassen: Die Sogwirkung ist stark!

Bis zum 29. August könnt ihr shapez 2 auf Steam außerdem mit 20 Prozent Rabatt kaufen, und zwar für 19,19 Euro (auf Steam ansehen).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.