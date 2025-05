AC/DC: Konzert 2025 in Düsseldorf verlegt – was jetzt? Tickets, Termine, Orte

AC/DC gehören zu den größten Legenden der Rock-Musik. Schon im Vorjahr gab es einige Auftritte in Deutschland, im Sommer 2025 kommen Angus Young & Co. für einige Zugaben zurück. Wann beginnt der Vorverkauf für die AC/DC-Tour 2025 und wo kann man die Band in diesem Jahr live sehen?

Update vom 16.05.2025: Eigentlich sollten AC/DC das neue Open-Air-Gelände in Düsseldorf eröffnen. Daraus wird aber nichts. Das Konzert wird verlegt. Neuer Spielort ist die Merkur-Spiel-Arena. Der Termin bleibt mit dem 8. Juli 2025 gleich. Der Open-Air-Park in Düsseldorf soll erst im kommenden Jahr eröffnet werden. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Wer Stehplatz-Tickets und Karten für Rollstuhlfahrerbereiche gekauft hat, wird per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert. Es wird ein Umtauschticket benötigt. „Golden Circle“-Berechtigte können weiterhin in den vordersten Bereich. Tickets für die Konzerte in Karlsruhe, Berlin und Düsseldorf gibt es weiterhin bei Eventim.

AC/DC 2025 in Deutschland: Tickets, Termine und Städte

Die Preise für die AC/DC-Tickets sind noch nicht bekannt, werden aber vermutlich zwischen 100 und 200 Euro liegen.

In diesem Sommer gibt es einen Nachschlag mit 3 weiteren Deutschland-Konzerten:

Im vergangenen Jahr gab es hierzulande bereits 9 Live-Termine, darunter in München, Gelsenkirchen und Stuttgart. Die Hauptstadt wurde 2024 ausgelassen, dafür gibt es in diesem Sommer am 30.06. die Möglichkeit, die Rock-Legenden live in Berlin zu sehen. Dazu kommen AC/DC nach Düsseldorf (8.7.) und Karlsruhe (17.8.) sowie diverse andere Städte in Europa.

Das sind die Termine der AC/DC-Tour in diesem Jahr:

30.06.2025: Berlin, Olympiastadion

08.07.2025: Düsseldorf, Messeparkplatz P! Open Air Park

17.08.2025: Karlsruhe, Peter-Gross-Bau Areal, Messe Karlsruhe (Open Air)

Das sind die weiteren Termine von AC/DC in Europa 2025:

26.06.2025: Flughafen Letňany in Prag, Tschechien

04.07.2025: PGE Narodowy in Warschau, Polen

12.07.2025: Metropolitano Stadium in Madrid, Spanien

20.07.2025: Autodromo Internazionale Ferrari in Imola, Spanien

24.07.2025: Song Festival Grounds in Tallinn, Estland

28.07.2025: Ullevi in Göteborg, Schweden

06.08.2025: Bjerke Racecourse in Oslo, Norwegen

09.08.2025: Stade de France in Paris, Frankeich

21.08.2025: Murrayfield Stadium in Edinburgh, Schottland

Jeder Fan kann maximal 6 Tickets pro Show vorbestellen. Es wird mit einem großen Andrang gerechnet, bereitet euch also vor und aktualisiert rechtzeitig eure Daten im Eventim-Account. Stellt euch heute zudem auf eine virtuelle Warteschlange. Öffnet die Ticke-Seite nur in einem Tab. Bei mehreren geöffneten Fenstern könnte es Probleme geben, bei denen ihr euren Platz in der Warteschlange verliert oder gar für den Kauf temporär gesperrt werdet. Tickets im Warenkorb werden nur für einige Minuten reserviert. Lasst euch also nicht zu lange Zeit für Absprachen mit Freunden, da die Karten sonst wieder aus dem virtuellen Warenkorb entfernt werden könnten.

Die Tour läuft unter dem Motto „PWRUP“, angelehnt an das aktuelle Album. Die Band nutzt die Konzerte in diesem Jahr, um das 2020 erschienene gleichnamige Album zu präsentieren. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Release damals nicht von einer Konzertreise begleitet werden. Seit 2024 holen Angus Young und Co. das nach.

AC/DC live: Setlist vom Power-Trip – erstes Konzert nach 7 Jahren

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, spielten AC/DC in Indio, Kalifornien. In der Setlist waren 24 Klassiker aus der Band-Geschichte zu hören. Dabei debütierten die „Power Up“-Tracks „Demon Fire“ und „Shot In The Dark“. Erstmals wurde ein Live-Auftritt der Rock-Legenden mit „If You Want Blood (You've Got It) eröffnet. So sah die Setlist vom AC/DC-Konzert beim Power-Trip-Festival aus:

If You Want Blood (You've Got It) Back In Black Demon Fire (Live-Debüt) Shot Down In Flames Thunderstruck Have A Drink On Me Hells Bells Shot In The Dark (Live-Debüt) Stiff Upper Lip (erstmals seit 2003 wieder live) Dirty Deeds Done Dirt Cheap Shoot To Thrill Sin City Givin The Dog A Bone Rock 'N‘ Roll Train You Shook Me All Night Long Dog Eat Dog High Voltage Hell Ain't A Bad Place To Be Riff Raff Highway To Hell Whole Lotta Rosie Let There Be Rock

Zugaben:

T.N.T. For Those About To Rock (We Salute You)

2016 spielten AC/DC im Rahmen der „Rock Or Bust“-Tour in Hamburg und Leipzig, 2015 gab es eine ausgedehnte Deutschland-Tour mit Auftritten in Nürnberg, Dresden, am Hockenheimring, in München, Köln, Hannover, Berlin und Gelsenkirchen. Zum 2020 erschienenen, aktuellen Album „Power Up“ ging es 2024 erstmals durch Deutschland, 2025 gibt es eine Zugabe mit 3 weiteren Deutschland-Terminen. Die Tickets bekommt ihr ab dem kommenden Freitag, 10:00 Uhr direkt bei Eventim.de:

AC/DC: Rock-Legenden kommen 2025 erneut auf Tour

AC/DC ist eine australische Rockband, die 1973 von den Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet wurde. Sie gelten als eine der einflussreichsten Hard-Rock-Bands aller Zeiten. Ihr Stil zeichnet sich durch einfache, aber kraftvolle Gitarrenriffs, eingängige Melodien und energiegeladene Live-Auftritte aus.

Ihr Durchbruch kam 1979 mit dem Album „Highway to Hell“. Nach dem tragischen Tod des Sängers Bon Scott im Jahr 1980 übernahm Brian Johnson das Mikrofon. Mit ihm veröffentlichten sie „Back in Black“, eines der meistverkauften Alben der Musikgeschichte. Hits wie „Thunderstruck“, „T.N.T.“ und „You Shook Me All Night Long“ machten sie weltweit berühmt. Die wichtigsten Hits könnt ihr in dieser Playlist anhören:

Trotz zahlreicher Besetzungswechsel blieb AC/DC ihrem Stil treu. Sie sind bekannt für ihre lauten, elektrisierenden Shows, bei denen Angus Young in seiner ikonischen Schuluniform auftritt. Bis heute begeistern sie Millionen Fans rund um den Globus – im Sommer 2025 dann auch wieder in Deutschland.

Sänger Brian Johnson musste die Tour 2016 wegen Gehörproblemen abbrechen. Auch aus diesem Grund gab es in den vergangenen Jahren keine Live-Auftritte von AC/DC. Nun soll er eine neue Art Hörhilfe benutzen, die Auftritte auf der lauten Bühne ohne Trommelfellschäden ermöglichen soll. Bewährt sich das Hörgerät, dürfte einer Live-Rückkehr 2025 nicht mehr viel im Weg stehen.

