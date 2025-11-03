AC/DC kündigen neue Tourdaten an – kommt 2026 noch ein Deutschland-Konzert?

Im Sommer 2025 waren AC/DC in Berlin, Düsseldorf und Karlsruhe zu Gast. 2026 geht die Tour weiter und es wurden neue Termine angekündigt. Wo kann man die Rock-Legenden 2026 live sehen und wie stehen die Chancen auf neue Konzerte in Deutschland?

AC/DC: Termine 2026 für Power-Up-Tour

Die Power-Up-Tour scheint kein Ende zu nehmen. Schon im Frühjahr 2026 gibt es die nächsten Chancen auf Angus Young und Co. Dann geht es in Südamerika und danach in Nordamerika mit neuen Konzerten weiter. Das sind die neuen Termine für die AC/DC-Welttournee 2026:

24. Februar, São Paulo, Brasilien

11. März: Santiago, Chile

23. März: Buenos Aires, Argentinien

7. April: Mexiko-Stadt, Mexiko

11. Juli: Charlotte, USA

15. Juli: Columbus, USA

19. Juli: Madison, USA

24. Juli: Denver, USA

1. August: Las Vegas, USA

5. August: San Francisco, USA

9. August: Edmonton, Kanada

13. August: Vancouver, Kanada

27. August: Atlanta, USA

31. August: Houston, USA

4. September: South Bend

8. September: St. Louis, USA

12. September: Montreal, Kanada

16. September: Toronto, Kanada

25. September: East Rutherford, USA

29. September: Philadelphia, USA

Fans hoffen auf Europa-Konzerte von AC/DC 2026

Schon ab dem 12. November 2025 sind AC/DC in ihrer australischen Heimat auf Tour. Dort wird es 9 Live-Termine geben. Informationen zu möglichen Europa-Konzerten von AC/DC 2026 gibt es nicht. Im Reddit-Forum diskutieren Fans über mögliche Termine. Dort wird ein Konzert für Mai 2026 in Athen, Griechenland erwähnt (Quelle: Reddit). Tatsächlich würde eine Europa-Reise in diesen Zeitraum passen, da zwischen den Latein- und Nordamerika-Konzerten Zeit wäre. Allerdings handelt es sich derzeit nur um Gerüchte, an denen einige Fans zweifeln. So halten einige AC/DC-Anhänger eine Europa-Reise im dritten Jahr in Folge für ausgeschlossen. 2024 waren Angus Young und Co. in Deutschland für mehrere Konzerte in Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Nürnberg und Hannover unterwegs, 2025 gab es den vorerst letzten Europa-Auftritt in Dublin.

