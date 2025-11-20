Action-Meisterwerk verlässt Netflix: Dieser Film ist ein echter Adrenalinrausch

Ein echter Blockbuster verlässt das Netflix-Abo.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 30. November verlässt ein echtes Action-Meisterwerk den Katalog von Netflix: Mad Max: Fury Road. Wer den adrenalingeschwängerten Streifen mit Tom Hardy noch nicht gesehen hat oder Lust auf einen Rewatch hat, der muss jetzt handeln. Andernfalls kostet der Film wieder bares Geld.

Anzeige

Netflix entfernt den besten Mad-Max-Film

Als Mad Max: Fury Road 2015 in die Kinos kam, sind Actionfans weltweit ehrfürchtig auf die Knie gefallen. Der Endzeitfilm von Kult-Regisseur George Miller war ein explosives Feuerwerk. Rasant, völlig abgedreht und vor allem handgemacht. Das wurde von der Academy auch mit 6 Oscars gewürdigt.

Selbst der Trailer ist ein kleines Meisterwerk für sich:

Nun verlässt der irre Action-Streifen das Abo-Programm von Netflix. Wer also nicht extra zahlen will, der sollte seine Chance jetzt unbedingt nutzten. Alternativ läuft Mad Max: Fury Road aber auch noch in der sogenannten Black & Chrome Edition auf Amazon Prime Video (auf Amazon ansehen). Allerdings ist hier sogar schon am 16. November Schluss. Ab Dezember müsst ihr also überall wieder die obligatorische Ausleihgebühr von 3 bis 4 Euro bezahlen.

Ein pulsierendes Meisterwerk Ich habe Mad Max: Fury Road damals im Kino gesehen und war komplett begeistert. In meinem Review zum Film schrieb ich seinerzeit: „Diese Optik! Dieser Sound! Was für eine Energie! Mad Max: Fury Road ist ein wild gewordenes Biest, das der Normalität ordentlich in die Fresse schlägt!“ Und so empfinde ich auch noch heute. Den neben der fulminanten Action sind es vor allem die malerischen Bilder und der hämmernde Soundtrack, die mich nie wirklich losgelassen haben. Solche Filme sind perfekt dafür, um den heimischen OLED-Fernseher und die Studioboxen richtig auszureizen. Für mich ist der Film daher auch eine klare 10/10. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.