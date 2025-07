Änderung beim Rundfunkbeitrag: Millionen Zahler müssen sich umstellen

Auf Beitragszahler kommt eine wichtige Änderung zu.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer den Rundfunkbeitrag bisher selbst überwiesen hat, muss sich möglicherweise umstellen. Ab sofort verzichtet der Beitragsservice nämlich auf ein bekanntes Verfahren.

Update vom 11. Juli 2025: Die regelmäßigen Zahlungsaufforderungen des Beitragsservice gehören jetzt der Vergangenheit an. Wie die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern erklärt, erhalten Beitragszahler ab sofort nur noch eine Einmalzahlungsaufforderung per Post. Diese wird jetzt an immer mehr betroffene Beitragszahler verschickt. In dem Schreiben sind alle Zahlungstermine des Kalenderjahres aufgeführt. Beitragszahler müssen sich diese Termine jetzt also selbst merken, da es fortan keine weiteren Schreiben des Beitragsservice mehr gibt (Quelle: Süddeutsche Zeitung).

Originalartikel vom 16. September 2024:

Anzeige

Rundfunkbeitrag ändert Zahlungserinnerung

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandfunk hat eine Änderung angekündigt: Die bisherigen regelmäßigen Zahlungserinnerungen per Post werden eingestellt. Stattdessen erhalten die Beitragszahler künftig nur noch eine einzige schriftliche Mitteilung. Diese enthält die vier jährlichen Zahlungstermine für den Rundfunkbeitrag.

Die Umstellung betrifft alle, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen. Für diese Gruppe bedeutet das: Sie müssen sich die Zahlungstermine selbst merken und eigenverantwortlich überweisen. Eine Erinnerung kurz vor der jeweiligen Fälligkeit erfolgt nicht mehr. Der Beitragsservice begründet die Umstellung mit Kosteneinsparungen bei Porto und Versand. Außerdem soll der geringere Papierverbrauch zur Nachhaltigkeit beitragen.

Wer die Frist versäumt, muss mit Konsequenzen rechnen. Bei Zahlungsverzug wird ein Festsetzungsbescheid verschickt, der einen Säumniszuschlag nach sich zieht. Dieser beträgt mindestens 8 Euro oder 1 Prozent des rückständigen Betrages – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Rundfunkbeitrag per SEPA-Lastschrift zahlen

Um Probleme wie verspätete Zahlungen zu vermeiden, empfiehlt der Beitragsservice die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren. Dadurch werden vergessene oder fehlerhafte Überweisungen vermieden. Beitragszahler können die Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen.

Anzeige

Wer den Rundfunkbeitrag dennoch lieber selbst überweisen möchte, kann eine kleine Hilfe in Anspruch nehmen. Der Beitragsservice bietet Kalendereinträge zum Download an, die an die Zahlungstermine erinnern. Diese sind nach den verschiedenen Zahlungsrhythmen sortiert und können einfach in den persönlichen Kalender integriert werden (Quelle: Beitragsservice).