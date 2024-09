Ärger mit Deadlock: Steam-Shooter hat schon vor Release großes Problem

Valve testet seinen neuen Multiplayer-Shooter Deadlock momentan in einer geschlossenen Alpha. Das Spiel hat noch nicht einmal einen offiziellen Release-Termin, trotzdem tritt jetzt bereits ein altbekanntes Problem auf, das Fans von Hits wie Call of Duty bekannt vorkommen dürfte.

Deadlock: Steam-Shooter hat großes Problem

Viele beliebte Multiplayer-Shooter mussten sich in der Vergangenheit bereits mit dem immergleichen Problem herumschlagen – Cheater. Spieler, die sich über die Regeln hinwegsetzen und anderen damit den Spaß am Zocken nehmen.



Nun ist offensichtlich auch Deadlock, der neue Shooter von Valve davon betroffen. Diverse User berichten von nervigen Schummlern in den Lobbys, dabei befindet sich das Spiel aktuell noch in der geschlossenen und somit genau überwachten Alpha-Phase.



Im Subreddit des Shooters häufen sich die Berichte von Spielern, die andere beim Cheaten ertappen – einige von ihnen schießen um die Ecke, andere durch Wände und wiederum andere nutzen offensichtlich Aimbots.

Anzeige

Die Reddit-User lassen kein gutes Haar an den Cheatern und bitten alle darum, die Schummler zu melden, sobald sie sie erwischen.

Anzeige

Was für eine Schande. Dieses Spiel wird ohnehin schon so stressig sein und eindeutiges Cheaten so früh in der Entwicklung lässt mich das Interesse verlieren. Reddit-User LaserTurboShark69

Was für eine traurige Existenz muss man haben, um in einem Alpha Test zu cheaten? Es steht doch nicht einmal etwas auf dem Spiel, oder? Keine Leaderboards, Rankings etc. Reddit-User BearBearJarJar

Deadlock Valve

Valve muss Cheater in den Griff bekommen

Den Kommentaren nach wäre Valve auf jeden Fall gut beraten, die Schummler in Deadlock so schnell wie möglich aus der jetzigen Testphase zu schmeißen – und natürlich sicherzugehen, dass Schummler in Zukunft in dem Multiplayer-Shooter kein leichtes Spiel haben.



Auch wenn Deadlock bereits mehr als solide Spielerzahlen vorweisen kann und insgesamt jede Menge Potenzial hat, haben viele Shooter-Fans es satt, sich immer wieder mit Cheatern herumschlagen zu müssen – die zukünftige Popularität des Spiels könnte also davon abhängen, dass Valve hier einschreitet.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.