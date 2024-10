„Agatha All Along“ Episode 7: Start der neuen Folge

Agatha ist da und sie bringt ihren eigenen Hexen-Zirkel mit sich. Die einst gefangene Hexe treibt wieder ihr Unwesen und prämierte mit einer Doppelfolge. Wann „Agatha All Along“ Episode 7 erscheint, erfahrt ihr hier.

Nachbarin, Hexe und Fadenzieher im Hintergrund: Agatha Harkness hat in Westview die Strippen gezogen, um das gesamte Potenzial aus Wanda zu holen und eine Prophezeiung zu erfüllen. Dabei hat sie sich jedoch selbst ein Bein gestellt, denn nachdem Wanda einige Tricks von der Hexe gelernt hat, wird Agatha in der kreierten Illusion der Kleinstadt gefangen.

Jetzt ist die Hexe zurück und ein erster Trailer zeigt, wie sich Agatha aus den Fängen von Westview befreit. „Agatha All Along“ feierte ihre Premiere in Deutschland am 19. September 2024 auf Disney+. Die Episoden erscheinen in einem wöchentlichen Turnus – das Finale wird am 31. Oktober 2024 ausgestrahlt.

„Agatha All Along“ Folge 7: Start der neuen Episoden im Überblick

Die ersten beiden Folgen erscheinen am 19. September im Doppelpack, sowie die beiden letzten am 31. Oktober. Folge 7 von „Agatha All Along“ seht ihr am 24. Oktober auf Disney+.

Episode Titel Datum 1 Sucht ihr nach dem Weg 19. September 2024 2 Gib dein Schicksal preis / O rätselhafter Kreis 19. September 2024 3 Und wer sich naht; den prüft der Pfad 26. September 2024 4 Kannst du mich hören / Mein Lied soll schwören 3. Oktober 2024 5 Dunkle Nacht; weck die Macht 10. Oktober 2024 6 TBA 17. Oktober 2024 7 TBA 24. Oktober 2024 8 TBA 31. Oktober 2024 9 TBA 31. Oktober 2024

Der erste „Agatha All Along“-Trailer und Handlung

Nach einigen Namensänderungen ist der erste Trailer für „Agatha All Along“ erschienen. Als FBI-Detektiv erscheint Agatha auf der Bildfläche, bis sie von einer anderen Hexe (Audrey Plaza) dazu gebracht wird, ihre wahre Identität zu entdecken und Wandas alten Zauber zu brechen:

Agatha All Along - Trailer Deutsch

Ihrer Kräfte beraubt, muss Agatha wieder zu ihrem alten Ich finden – und dabei ihren ganz eigenen Zirkel an Hexen gründen. Mit dabei ist Billy, ein Teenager, der die „Witches’ Road“ bestreiten will und Agatha dabei hilft aus ihrem Gefängnis zu brechen. Welche Schwierigkeiten dabei noch auftreten und ob wir Wanda Maximoff vielleicht wiedersehen, wird sich erst mit einem weiteren Trailer oder nach dem Release von „Agatha All Along“ herausstellen.

Der Cast von „Agatha All Along“

Die Besetzung von „Agatha All Along“ ist in trockenen Tüchern. Ob ihr euch dabei auf einen Auftritt von anderen MCU-Charakteren wie Wanda freuen könnt, ist nicht bekannt. Zumindest in der offiziellen Liste des Casts sind Namen wie Elizabeth Olsen nicht zu finden. Aber ganz ohne den Cast von WandaVision kommt die Serie nicht aus – zumindest einige Charaktere finden auch hier ihren Platz. Diese Charaktere sind in „Agatha All Along“ zu sehen:

Kathryn Hahn als Agatha Harkness

Joe Locke als Billy Kaplan

Aubrey Plaza als Rio Vidal

Sasheer Zamata als Jennifer Kale

Ali Ahn als Alice Wu-Gulliver

Kate Forbes als Agatha’s Mutter, Evanora Harkness

Maria Dizzia

Paul Adelstein

Miles Gutierrez-Riley als Billys Freund

Okwui Okpokwasili

Debra Jo Rupp als Sharon Davis

Patti LuPone als Lilia Calderu

Emma Caulfield Ford als Sarah Proctor / „Dottie Jones“

David Payton als John Collins / „Herb“

David Lengel als Harold Proctor / „Phil Jones“

Asif Ali als Abilash Tandon / „Norm“

Amos Glick als a Pizzabote / „Dennis“

Brian Brightman als Sheriff

Agatha All Along: Kathryn Hahn, Aubrey Plaza und Patti LuPone im Interview

