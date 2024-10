Age of Empires für iOS und Android: Das sagen Strategie-Fans zum Smartphone-Hit

Age of Empires gibt es jetzt auch auf dem Smartphone, doch wie gut ist der RTS-Klassiker auf Mobilgeräten? Die Wertungen der Spieler verraten es. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Update vom 21. Oktober: Im Google Play Store und im App Store sind jetzt Nutzerrezensionen für Age of Empires Mobile verfügbar. Auf Android-Geräten erreicht das Mobile-RTS eine Wertung von 3,9 Sternen. Bei Apple sind es dagegen nur 2,1 Sterne. Ein Blick in die Reviews verrät, dass die Spieler von der Grafik des Mobile-Games beeindruckt sind. Allerdings hat es für sie deutlich zu wenig mit Age of Empires zu tun. Auch die Strategie kommt laut den Fans viel zu kurz – stattdessen gebe es einige Pay-to-Win-Mechaniken. Trotz der Kritik wurde das Spiel auf Android-Geräten bereits mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Im App-Store ist es aktuell das beliebteste Spiel in der Strategie-Kategorie.

Originalmeldung vom 17. Oktober:

Age of Empires jetzt für iOS und Android erhältlich

Strategiespiele wie Age of Empires sind traditionell auf dem PC daheim. Microsoft will die Reihe jetzt allerdings einer ganz neuen Gruppe an Gamern zugänglich machen. Smartphone-Spieler bekommen allerdings keinen Port von Age of Ampires 4 (das wäre auch kaum möglich gewesen), sondern ein komplett neues Spiel.

Nachdem es schon vor zwei Jahren angekündigt wurde, ist Age of Empires Mobile ab sofort im Google Play Store und im App Store erhältlich. Das Spiel selbst ist kostenlos, doch es gibt einige In-App-Käufe.

Age of Empires Mobile Level Infinite

Age of Empires Mobile Level Infinite

Die Smartphone-Variante von Age Empires will mit Basenbau und Echtzeitkämpfen wichtige Elemente des Originals liefern. Allerdings gibt es auch einige Änderungen. So setzt das Spiel auf „epische Helden“, die eure Armeen anführen, sodass ihr nicht länger jede Einheit einzeln befehligen müsst. Zudem spielen Multiplayer-Schlachten eine wichtige Rolle, in der laut App-Beschreibung Tausende Spieler gleichzeitig an Belagerungen teilnehmen.

Age of Empires: Fans haben große Befürchtung

Zum jetzigen Zeitpunkt sind im noch keine Nutzerwertungen im Google Play Store oder App Store verfügbar. Im Vorfeld haben Strategie-Fans allerdings bereits einige Zweifel an der Mobile-Variante geäußert.

Videos wie der Gameplay-Trailer, die Ankündigung des Release-Termins und Livestream zum Launch erhalten allesamt zahlreiche Dislikes. Spieler fürchten, dass das Gameplay zu sehr vereinfacht wurde und das Spiel durch Mikrotransaktionen zu sehr auf Pay-to-Win setzt. Wirkliche Vorfreude ist in den Kommentaren nicht zu entdecken.

Es wird sich zeigen, inwiefern die Befürchtungen der Fans bestätigt werden. Wenn ihr einfach ein tolles Strategie-Spiel auf PC oder Xbox spielen wollen, empfehlen wir euch übrigens das Remake zu Age of Mythologie.

Ein der größten Strategiespiele aller Zeiten könnt ihr jetzt auf dem Smartphone spielen. (© Microsoft)

