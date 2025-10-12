Aldi vor 100 Jahren: So sah der Discounter früher aus

Was als kleines Familienunternehmen angefangen hat, ist nun ein großes Unternehmen. Aldi ist wohl einer der bekanntesten Discounter in Deutschland, aber wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Heute entführen wir euch in die 100-jährige Geschichte des Unternehmens.
1913: Der Handel mit Backwaren
Wer einmal groß werden soll, muss klein beginnen. Karl Albrecht Senior eröffnete 1913 seinen Backwaren-Handel in Essen-Schonnebeck.
Zusammen mit seiner Frau Anna bekommt er die beiden Söhne Karl und Theo, die später den Discounter „Aldi“ gründen werden.
1962: Aldi wird geboren
Nachdem Anna Albrecht während des Ersten Weltkriegs ein Lebensmittelgeschäft aus dem Backwaren-Geschäft gemacht hat, übernehmen die beiden Söhne wenige Jahre später den Betrieb. Sie führen das Selbstbedienungsprinzip ein, das für diese Zeit revolutionär war.
1960 gibt es in Deutschland etwa 300 Albrecht-Läden, die zwei Jahre später den Namen Aldi zugewiesen bekommen haben. Die beiden Brüder waren auf Erfolgskurs.
Die 90er: Der ALDI Computer und weitere Expansionen
ALDI hat bereits ins Ausland expandiert, als das World Wide Web für die breite Masse zugänglich gemacht wurde. Doch Computer waren teuer und schwer erhältlich.
Die Albrecht-Brüder nutzten 1995 ihre Chance und brachten ein Gesamtset mit PC, Monitor und Tastatur zu einem erschwinglichen Preis. Somit haben sie die Verbreitung des Internets in Privathaushalten maßgeblich vorangetrieben.
2017: Die große Modernisierung
Das erweiterte Sortiment mit Bio-Lebensmitteln und veganen Produkten seit 2000 hat den Brüdern noch nicht gereicht. Aldi sollte moderner werden, ansprechender.
So wurden viele Märkte komplett neu gestaltet. Ziel waren breitere Gänge, helleres Licht und allgemein ein freundliches Ambiente, in dem sich Kunden wohlfühlen und gut orientieren können.
111 Jahre Aldi: Eine Erfolgsgeschichte
Was als kleines Familienunternehmen startete, ist heute eines der international führenden Einzelhandelsunternehmen. Aldi hat das Konzept des Discounters erfunden und etabliert.
Das Unternehmen arbeitet laut eigener Aussage an der stetigen Verbesserung der Eigenmarken und des Sortiments und möchte gleichzeitig die Nachhaltigkeit fördern.