„Alice in Borderland“ Staffel 3: Netflix nennt Starttermin – wird es die Joker-Season?

Endlich ist es offiziell: Netflix hat den Starttermin für die dritte Staffel von „Alice in Borderland“ verraten. Ab September könnt ihr die neuen Folgen im Stream sehen. Damit geht die japanische Sci-Fi-Thriller-Serie fast drei Jahre nach dem Finale der zweiten Staffel in die nächste Runde.

Alles Wichtige in Kürze Wann startet „Alice in Borderland“ Staffel 3 auf Netflix? Am 24. September 2025. Wie viele Folgen wird es geben? Eine offizielle Angabe gibt es Stand August 2025 noch nicht. Vermutlich wird die dritte Staffel, wie auch schon die vorherigen Staffeln, acht Episoden haben.

„Alice in Borderland“ Staffel 3: Start im Stream

Bereits 2023 bestätigte Netflix die Fortsetzung. Schon damals kursierten erste Poster in Japan, später folgte die offizielle Ankündigung. Jetzt steht fest: In wenigen Wochen könnt ihr wieder mit Arisu und Co. ins Borderland eintauchen.

Am 24. September 2025 erscheinen die neuen Folgen von „Alice in Borderland“ im Stream. Die Serie gehört zu den erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Produktionen auf Netflix. Staffel 2 schaffte es im Dezember 2022 in die weltweiten Top-10 und hielt sich dort mehrere Wochen. Der internationale Hype dürfte auch Staffel 3 einen starken Start bescheren.

Wird es die Joker-Staffel? Alles zur Handlung

Spoiler-Warnung: Wir sprechen über das Ende der zweiten Staffel und die mögliche Handlung der dritten.

Das Finale von Staffel 2 löste viele Fragen auf:

Alle Spieler sind Überlebende eines Meteoriteneinschlags und liegen im Koma. Das Borderland ist eine Welt zwischen Leben und Tod. Arisu und die anderen Überlebenden kehrten ohne Erinnerung an die Spiele zurück in die reale Welt.

Arisu und die anderen überlebenden Spieler haben am Ende des letzten Spiels die Option erhalten, aus dem Borderland zu entkommen und somit aus ihrem Koma zu erwachen – eine Chance, die sie ergreifen. Ohne eine Erinnerung an das Erlebte wachen die Spieler in dem Krankenhaus auf. Doch noch vor dem Ende der Episode erscheint die Joker-Karte auf einem Gartentisch im Außenbereich.

Der Charakter vom Joker hat in der Manga-Vorlage bereits seinen Auftritt gehabt und dient als eine Version eines Fährenmanns, der die Charaktere aus dem Borderland in die echte Welt transportiert. Doch in der Serie fungiert die Karte – oder der Charakter – bisher anders. Arisu konnte ohne die Hilfe des Jokers zurück in die reale Welt gelangen.

Muss Arisu in den neuen Folgen ein weiteres Spiel überstehen? Wird dieses das Joker-Spiel sein? In dem Manga gibt es keine Spiele dieser Karte – demnach würde sich die Serie hier reichlich kreative Freiheit nehmen. Dass die Karte jedoch eine große Rolle in der kommenden Season spielen wird, scheint gewiss.

Eine weitere Möglichkeit für „Alice in Borderland“ Staffel 3 ist es, die Geschichte des Mangas „Alice in Borderland: Retry“ aufzugreifen. In den zwei Bändern landet Arisu Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte erneut im Borderland. Stand November 2024 ist jedoch noch offen, inwiefern sich die dritte Staffel von „Alice in Borderland“ entwickeln wird. Bis dahin könnt ihr euch in den Manga einlesen:

