„Alien: Earth“ Episodenguide: Wann kommt Folge 5 auf Disney+?

Ein Sci-Fi-Format hat begonnen, das die Fans des Genres begeistern dürfte. Bei uns bekommt ihr den Überblick zu „Alien: Earth“.
„Alien: Earth“ Staffel 1: Ein neuer Beitrag zum „Alien“-Universum
Eingefleischte Fans werden es sicherlich schon geahnt haben: „Alien: Earth“ spielt im Universum der kultigen Sci-Fi-Horror-Reihe von Regisseur Ridley Scott. Wir verraten euch, wo ihr die erste Staffel der Serie sehen könnt und worum es geht.
„Alien: Earth“ auf Disney+ streamen
Wann und wo startete „Alien: Earth“ Staffel 1?
„Alien: Earth“ könnt ihr im Abo auf Disney+ streamen. Premiere feiert das Spin-off am Mittwoch, dem 13. August 2025. Direkt zum Start wurden zwei Folgen veröffentlicht, seitdem erscheinen jeden Mittwoch 2:00 Uhr morgens neue Folgen. Staffel 1 umfasst acht Episoden.
Episode
Titel
Start
1
Neverland
13. August 2025
2
Mr. October
13. August 2025
3
Metamorphosis
20. August 2025
4
Observation
27. August 2025
5
Emergence
3. September 2025
6
The Fly
10. September 2025
7
In Space, No One
17. September 2025
8
The Real Monsters
24. September 2025
Die Handlung von „Alien: Earth“
Als ein mysteriöses Raumschiff auf der Erde abstürzt, soll das Wrack untersucht werden. Die junge Mensch-Roboter-Hybridin Wendy (Sydney Chandler) wird zusammen mit einem Soldatentrupp entsandt, um die „USCSS Maginot“ unter die Lupe zu nehmen. Es stellt sich heraus, dass sich fünf außerirdische Lebensformen an Bord befinden, die die Menschheit bedrohen könnten.
Angesiedelt ist die erste Staffel von „Alien: Earth“ rund zwei Jahre vor den Ereignissen aus „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“. Damit gilt die Serie als Prequel zum ersten Teil der legendären Sci-Fi-Saga. Regisseur Ridley Scott fungiert hier als Produzent.
Ihr wollt ein paar erste Eindrücke zu „Alien: Earth“? Die Kollegen von kino.de haben für euch den Trailer parat.
Der Cast von „Alien: Earth“: Wer ist mit dabei?
Neben Sydney Chandler, die in der Hauptrolle als Hybridwesen mit synthetischem Körper und menschlichem Bewusstsein zu sehen ist, gehört auch Timothy Olyphant („Justified“) zum namhaften Cast.
Darüber hinaus ist Alex Lawther („The End of the F***ing World“) als CJ mit von der Partie, Samuel Blenkin („The Witcher: Blood Origin“) verkörpert Boy Kavalier, und Essie Davis spielt Dame Silva. Bekannt ist die Australierin vor allem durch ihren Auftritt in „Miss Fishers mysteriöse Mordfälle“.