„All’s Fair“ Staffel 2: Bekommt die Disney-Serie eine Fortsetzung?

Die Serie „All’s Fair“ erzählt von einer Kanzlei mit ausschließlich weiblichen Scheidungsanwältinnen. Doch wird es Staffel 2 geben?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das ist die Serie „All’s Fair“

In der Serie „All’s Fair“ steht eine Anwaltskanzlei in Los Angeles im Mittelpunkt, die komplett von Frauen geleitet wird. Die Juristinnen setzen sich nicht nur entschlossen für die Belange ihrer Klient*innen im Familienrecht ein, sondern legen sich auch mit männlich geführten Konkurrenzkanzleien an und wollen ein deutliches Zeichen setzen.

Anzeige

Immer wieder geraten sie dabei mit Carrington Lane (Sarah Paulson) in Konflikt, einer ehemaligen Kollegin, die ungern gegen ihr früheres Team verliert. Der Wettstreit bleibt dabei nicht nur auf beruflicher Ebene. Was euch in der Serie erwartet, seht ihr im Video:

Anzeige

Kommt „All’s Fair“ Staffel 2?

Disney+ präsentiert „All’s Fair“ immer dienstags im Wochenrhythmus (auf Disney+ ansehen). Zum Auftakt am 4. November 2025 gab es drei Folgen auf einmal. Bis zum 23. Dezember 2025 kommen insgesamt zehn Folgen. Ob die Serie anschließend eine Fortsetzung bekommt, steht noch nicht fest. Es wird sich zeigen, wie erfolgreich sie wird.

Ein Blick hinter die Kulissen bietet sich übrigens ebenfalls dort: In der fünften Staffel von „The Kardashians“ ist ein Treffen zwischen Ryan Murphy, Kim Kardashian und Kris Jenner zu sehen, das Einblicke in den Entstehungsprozess der Serie gibt (auf Disney+ ansehen).

Anzeige

Die Besetzung von „All’s Fair“

„All’s Fair“ hat das Potenzial, sich in die Riege legendärer Anwaltsserien wie „Ally McBeal“, „Boston Legal“ oder „Suits“ einzureihen. Dafür spricht nicht nur der Produzent, der bereits zahlreiche erfolgreiche Formate geschaffen hat, sondern auch die hochkarätige Besetzung – allen voran die unvergleichliche Glenn Close.

Ryan Murphy ist bekannt dafür, immer wieder mit bestimmten Schauspieler*innen zusammenzuarbeiten. So arbeitete er wieder mit Naomi Watts und Sarah Paulson zusammen. Aus „American Horror Story“ rührt auch Murphys Verbindung zu Kim Kardashian, die bislang vor allem kleinere Rollen übernommen hat – abgesehen von ihrer Präsenz als Reality-Star.

Weniger bekannt ist, dass Kardashian seit 2018 eine juristische Ausbildung absolviert und 2021 ihr erstes Staatsexamen bestanden hat. Sie muss nur noch das große Examen ablegen, um als Anwältin arbeiten zu dürfen. Neben Murphy und weiteren Verantwortlichen wirkt sie als Executive Producer an „All’s Fair“ mit.