„All's Fair“: Wann könnt ihr Folge 6 auf Disney+ streamen?

Seit dem 4. November zeigt Kim Kardashian ihre Schauspielkünste. In der Serie spielt sie eine knallharte Anwältin. Wir geben euch den Überblick zur neuen Serie auf Disney+.

Am 4. November 2025 startete die neue Disney-+-Serie „All's Fair“ (zu Deutsch: „Alles ist fair“). In der Drama-Comedy-Serie dreht sich alles um eine von Frauen geführte Anwaltskanzlei, die sich auf Familienrecht spezialisiert hat.

Schauen könnt ihr die Serie auf Disney + im Abo. Zu Anfang bekommt ihr drei Folgen und jeweils am Dienstag erscheint eine neue Folge. Insgesamt wird es bis zum 23. Dezember 10 Folgen geben. Ob es eine zweite Staffel der Drama-Serie geben wird, ist noch nicht geklärt.

„All's Fair“: Episodenguide

Episode Titel Start 1 Pilot 4. November 2025 2 When We Were Young 4. November 2025 3 I Want Revenge 4. November 2025 4 Everybody Dance Now 11. November 2025 5 This Is Me Trying 18. November 2025 6 Divorce Is Like a Death 25. November 2025 7 TBA 2. Dezember 2025 8 TBA 9. Dezember 2025 9 TBA 16. Dezember 2025 10 TBA 23. Dezember 2025

Darum geht es in „All's Fair“

In „All's Fair“ gründet eine Gruppe von Anwältinnen ihre eigene Kanzlei, in der sich alles um Familienrecht dreht. Sie müssen sich nicht nur mit den harten Fällen, sondern auch mit der Konkurrenz, geführt von Männern und einer früheren Kollegin, herumschlagen.

Nicht nur die Fälle halten die Frauen auf Zack, sondern auch persönliche Probleme. Seht selbst im Trailer:

Der Cast: Sie sind die Anwältinnen

Die Besetzung kann sich sehen lassen: In den Hauptrollen spielen Glenn Close, Naomi Watts, Kim Kardashian, Niecy Nash, Sarah Paulson, Teyana Taylor und Metthew Noszka. Hier findet ihr Besetzung und Rollen im Überblick:

Besetzung Rolle Kim Kardashian Allura Grant Naomi Watts Liberty Ronson Niecy Nash Emerald Greene Teyana Taylor Milan Matthew Noszka Chase Munroe Sarah Paulson Carrington Lane Glenn Close Dina Standish Grace Gummer Grace Lee Steven Pasquale Lionel Lee James Remar Theodore Baskins Kate Berlant Devin Samartino Judith Light Sheila Baskins Elizabeth Berkley Dee Barber

Produziert wird das Ganze von Ryan Murphy, der zuvor schon unter anderem an „Glee“ oder auch „American Horror Story“ mitgearbeitet hat. Er führt außerdem Regie und hat das Drehbuch geschrieben.

Kim Kardashian als Anwältin

Dass Kim Kardashian als Anwältin auftritt, ist gar nicht so weit von der Realität entfernt, wie man zunächst glaubt. Die Millionärin hat sich zwar ihren Reichtum durch ihre Unternehmen und ihr Influencer-Dasein aufgebaut, doch sie möchte zusätzlich auch noch Anwältin werden.

Dafür studiert die Unternehmerin seit 2019, wie Forbes berichtete, Jura. Sie besucht dabei allerdings keine juristische Fakultät, wie es eigentlich in den USA üblich ist. Sie nutzt die Möglichkeit, Jura in einer Kanzlei über eine Art Lehre zu studieren.

Dazu inspiriert wurde sie von Fällen, in denen Personen zu Unrecht verurteilt worden sind. Vielleicht konnte Kim Kardashian ihre bereits erreichte Expertise für ihre Rolle als Anwältin nutzen.

„All's Fair“ ist außerdem nicht der erste Schauspielauftritt für Kim Kardashian. Zuvor spielte sie beispielsweise in der 12. Staffel von „American Horror Story“ mit.

