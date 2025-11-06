Alle Männer waren damals in sie verknallt – so sieht der Star aus „Ghost Whisperer“ 20 Jahre später

Sie gehörte zu den schönsten Frauen in Hollywood.

Mit Filmen wie „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ und der Serie Ghost Whisperer wurde sie weltberühmt: Jennifer Love Hewitt. Wir werfen einen Blick zurück auf die Anfänge ihrer Schauspielkarriere und zeigen euch, wie der Hollywood-Star heute aussieht.

Mit diesen Filmen und Serien wurde sie berühmt

Jennifer Love Hewitt hatte schon als Kind Auftritte im Fernsehen. So war sie bereits 1989 in der Disney-Serie Kids Incorporated zu sehen – zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 10 Jahre alt. Der internationale Durchbruch folgte dann einige Jahre später in der Jugendserie Party of Five, wo sie ab der zweiten Staffel zum Hauptcast gehörte. Die Serie mit Matthew Fox (Lost) und Neve Campbell (Scream) ist heute etwas in Vergessenheit geraten, war damals aber ein echter Hit und lief bis ins Jahr 2000.

Parallel feierte Jennifer Love Hewitt auch im Kino ihren ersten großen Erfolg. Der Horrorfilm „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ wurde ein Kassenschlager und zog einige Fortsetzungen und eine eigene Serie nach sich.

Heute wird die Schauspielerin aber vor allem mit ihrer Rolle als Melinda Gordon aus der Mystery-Serie „Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits“ in Verbindung gebracht. In der Show kann Jennifer Love Hewitt mit Verstorbenen kommunizieren und hilft so Geistern, aber auch den Hinterbliebenen Probleme zu klären, damit sie ins Jenseits übergehen können.

Die Serie war ein großer Erfolg und brachte es auf insgesamt 107 Folgen, die in 5 Staffeln veröffentlicht wurden. In Deutschland lief Ghost Whisperer vor allem bei dem Sender Kabel Eins. Heute könnt ihr die Serie unter anderem auf den Streamingdiensten Disney+ und Joyn nachholen.

Was macht Jennifer Love Hewitt heute?

Heute ist Jennifer Love Hewitt nur noch vereinzelt in Filmen und Serien zu sehen, so zum Beispiel 2025 in der Neuauflage zu „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ oder dem Dauerbrenner 9-1-1: Notruf L.A.

In den letzten Jahren hat sie sich dabei vor allem um ihre Kinder gekümmert. Sie ist allerdings aktive Instagram-Nutzerin und postet regelmäßig Bilder und Videos aus ihrem Leben (hier gehts zu ihrem Instagram-Account).