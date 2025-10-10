Als attraktive Nanny wurde sie weltberühmt – so sieht Fran Drescher 32 Jahre nach dem Serien-Hit aus

Als Die Nanny hat Fran Drescher die Zuschauer verzaubert, heute gehört sie zu den einflussreichsten Personen in Hollywood.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer Ende der 90er-Jahre Fernsehen geschaut hat, der wird die Serie kennen: Die Nanny. Die Sictom war ein echter Mega-Erfolg, hatte zahlreiche Gastauftritte von Stars und machte Hauptdarstellerin Fran Drescher weltberühmt. Ihre Karriere nach dem Serien-Ende ist aber noch viel spektakulärer.

Anzeige

Fran Drescher hat Die Nanny nicht nur gespielt

Was viele gar nicht wissen: Drescher war nicht nur die Hauptdarstellerin von Die Nanny, sondern hat auch als Autorin und Regisseurin an der Sitcom mitgewirkt. Sie gilt somit neben Peter Marc Jacobson, mit dem sie lange Zeit verheiratet war, auch als Schöpferin der Serie, die für mehrere Emmys und Golden Globes nominiert war. Nach dem Ende der Serie im Jahr 1999 gab es 2004 nochmal eine Reunion mit dem Cast, an dem auch Drescher teilnahm.

Fran Drescher bei einer Veranstaltung im September 2025. (© Getty Images / Amy Sussman)

In den 2010er-Jahren war die Schauspielerin auch immer mehr in Animationsfilmen als Sprecherin zu hören. So leiht sie im englischen Original Eunice Stein in der extrem erfolgreichen Hotel-Transsilvanien-Reihe ihre Stimme.

Anzeige

So hat Fran Drescher Hollywood verändert

Heute tritt Fran Drescher dagegen kaum noch in Filmen oder Serien auf. Der Grund dafür ist ihr anderes Engagement. Drescher ist nämlich seit 2021 die Präsidentin der US-Schauspieler-Gewerkschaft – international auch als SAG-AFTRA bekannt.

Die Organisation war 2023 für einen der größten Hollywoodstreiks der US-Geschichte verantwortlich. Über Monate hinweg legten Darsteller, Autoren und andere Menschen in der Filmindustrie ihre Arbeit nieder, was die großen Filmstudios zu Verhandlungen zwang (Quelle: Spiegel).

Fran Drescher gehört damit zu den einflussreichsten Personen in Hollywood, die sich aktiv für die Rechte der Menschen in diesem Geschäft einsetzt und vor allem den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz stärker regulieren will.