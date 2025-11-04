Als attraktiver Vampir hat sie vor 22 Jahren den Männern den Kopf verdreht – so sieht der Underworld-Star heute aus

Als unsterblicher Vampir hat sie Filmgeschichte geschrieben.

Als 2003 der erste Underworld-Film im Kino erschienen ist, hat wohl niemand damit gerechnet, dass die Geschichte um Vampire und Werwölfe zu einem eigenen Franchise heranwachsen wird. Im Zentrum dieses Erfolgs: die Schauspielerin Kate Beckinsale, die damals 30 Jahre alt war. Wir werfen einen Blick auf ihre Karriere und zeigen euch, wie der Action-Star heute aussieht.

Kate Beckinsales Karriere vor Underworld

Schon bevor Kate Beckinsale als unsterbliche Selene in der Underworld-Reihe weltweit bekannt wurde, hatte die Schauspielerin einige nennenswerte Filmauftritte. Darunter in Michael Bays Kriegsfilm Peal Harbor oder als Titelfigur in einer Alice-im-Wunderland-Verfilmung.

Inzwischen liegt der Release von Underworld aber mehr als 20 Jahre in der Vergangenheit und entsprechend anders sieht die Schauspielerin heute aus:

Schauspielerin Kate Beckinsale bei einer Veranstaltung. (© Getty Images / Valerie Macon)

Trotzdem wird die Schauspielerin fast immer mit den bleihaltigen Vampir-Filmen in Verbindung gebracht. Mit schulterlangen Haaren, Lack- und Leder-Outfit und Doppel-Pistolen bewaffnet wurde Beckinsale zum weiblichen Action-Star in den frühen 2000er-Jahren. Es folgten fünf Fortsetzungen – der bisher letzte Film, Underworld: Blood Wars, erschien 2016.

Dass sie als Selene aber vor allem bei männlichen Zuschauern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, beweisen zahlreiche Reddit-Threads, die in den letzten Jahren erschienen sind und solche Überschriften tragen wie „Hier ist ein Bild von Kate Beckinsale in schwarzem Latex. Gott. Verdammt.“ (Quelle: Reddit)

Was macht Kate Beckinsale heute?

Ihrem Status als Action-Star wird Kate Beckinsale übrigens auch noch heute gerecht. So erschien auf Amazon Prime Video zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit der Actionfilm Black Canary mit ihr in der Hauptrolle (auf Amazon ansehen). Und für die Zukunft hat die Schauspielerin auch noch zwei weitere Projekte in Arbeit: Wildcat und The Patient (Quelle: IMDb).

Ansonsten gewährt Kate Beckinsale aber auch über ihren offiziellen Instagram-Account einen Blick in ihr berufliches und privates Leben (hier gehts zum Instagram-Account).

