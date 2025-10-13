Als blonder Flaschengeist hat sie alle Männer verzaubert – so sieht der Star aus „Bezaubernde Jeannie“ heute aus

Diese magische TV-Rolle hat sie zur Legende gemacht.

Als attraktiver Flaschengeist wurde Barbara Eden in Bezaubernde Jeannie (OT: I Dream of Jeannie) weltberühmt. Obwohl die Serie bereits in den 60er-Jahren erstmals ausgestrahlt wurde, gehörte sie 30 Jahre lang zu den beliebtesten TV-Shows der Welt. Auch in Deutschland erfreuten sich vor allem junge Männer an der schönen Blondine, die durch zahllose Wiederholungen zur Kultfigur wurde.

Eine magische Blondine erobert die Fernsehwelt

Wer hat sich nicht schon mal einen magischen Flaschengeist gewünscht, der alle Träume wahr werden lässt? Die Serie Bezaubernde Jeannie griff dieses orientalische Märchen auf und verwandelte es in eine extrem beliebte Serie – nur war in diesem Fall der Flaschengeist eine junge, attraktive Frau. Dabei steht es außer Frage, dass der Charme von Barbara Eden, die den titelgebenden Dschinn spielt, enorm zum Erfolg der Serie beigetragen hat.

Barbara Eden bei einer Veranstaltung im April 2024. (© Getty Images / Franziska Krug)

Als die Serie 1965 an den Start ging, war Hauptdarstellerin Barbara Eden 34 Jahre jung und damit genauso alt wie ihr Schauspielkollege Larry Hagman, der später mit Dallas einen weiteren TV-Hit landete. Eden, die inzwischen 94 Jahre alt ist, wird bereits seit 60 Jahren mit ihrer Rolle als Jeannie in Verbindung gebracht und tritt auch nach wie vor auf Veranstaltungen auf (siehe Bild).

Auch Deutschland war von der Serie verzaubert

In Deutschland hatte die Serie gleich mehrere Popularitätsschübe. Das ZDF konnte mit Bezaubernde Jeannie einen Marktanteil von 48 Prozent erreichen. Und auch die Sender Sat.1 und Kabel Eins, die die Show in den nachfolgenden Jahren immer wieder als Wiederholungen ausstrahlten, verdanken der magischen Blondine beachtliche Einschaltquoten. Dadurch war die Serie auch noch bis in die 2000er-Jahre hinein in der deutschen Fernsehlandschaft beliebt und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon 40 Jahre alt war.