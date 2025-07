Als Bugs Bunny, die Schlümpfe und Turtles gemeinsam gegen Drogen kämpften: Vergessene TV-Perle feiert 35. Jubiläum

Puh, der Bär, Alf, Slimer aus Ghostbusters und Michelangelo im Kampf gegen Drogen – was klingt wie drogenbedingter Fiebertraum, ist ein Zeichentrick, der tatsächlich veröffentlicht wurde. „Comic-Stars gegen Drogen“ (Original: „Cartoon All-Stars to the Rescue“) feiert im Jahr 2025 seinen 35. Geburtstag.

Comic-Stars gegen Drogen: Wo gibt es den Film zu sehen?

Der Film „Comic Stars gegen Drogen“ wurde im Jahr 1990 auch in Deutschland ausgestrahlt. Hierzulande übernahm das ZDF die TV-Ausstrahlung. Auch ARD, NDR und Sat.1 zeigten den Zeichentrick. Wie der Name vermuten lässt, war das Ziel der Produktion, Kinder über die Gefahren von Drogen aufzuklären. Die Besonderheit: Die beliebtesten Cartoonfiguren verschiedener Studios arbeiteten in diesem Film erstmals zusammen. Mit dabei waren unter anderem Bugs Bunny, Michelangelo von den Teenage Mutant Ninja Turtles, Garfield, Winnie Puuh, die Schlümpfe und Alf. Eine DVD-Fassung gibt es nicht, Streaming-Dienste haben das Werk ebenfalls nicht im Angebot. Lediglich eine VHS-Fassung wurde produziert, die aber nie verkauft wurde (Quelle: OFDB). Ihr könnt euch den kuriosen Zeichentrick-Klassiker aber bei Archive.org ansehen. Bei YouTube wurde der Film ebenfalls von „Nick's World of Retro“ in deutscher Sprache hochgeladen. Hier ist der Stream:

Wer es lieber im Originalton mag, kann auch die englische Version bei YouTube abrufen:

Darum geht es

Die Geschichte dreht sich um den Teenager Michael, der heimlich Drogen konsumiert. Seine kleine Schwester bemerkt sein Verhalten und bittet – auf magische Weise – die Comic-Helden um Hilfe. Diese erscheinen plötzlich in ihrem Kinderzimmer und begleiten Michael durch eine Art mentale Reise, in der ihm die negativen Konsequenzen seines Konsums aufgezeigt werden. Dabei geht es um Gruppenzwang, Suchtverhalten, Kriminalität. Das alles wird in einem für Kinder verständlichen, fast märchenhaften Ton erzählt.

Besonders auffällig ist, dass Figuren verschiedener Rechteinhaber (Disney, Warner Bros., Hanna-Barbera etc.) gemeinsam auftraten. Das ist bis heute in der Form ein einmaliger Vorgang. Der Film wurde mit politischem Rückhalt produziert: Die Schirmherrschaft übernahm unter anderem die Ronald-McDonald-Kinderhilfe. In den USA leiteten George und Barbara Bush den Film persönlich im Fernsehen ein. In Deutschland übernahm Annemarie Renger, damals ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende der Ronald-McDonald-Kinderhilfe, die Ansprache. Bei der erneuten TV-Ausstrahlung 1991 wurde die deutsche Übertragung mit einem Grußwort von Hans-Dietrich Genscher, damals Vizekanzler, eingeleitet. Danach verschwand der Zeichentrick. Lediglich in Irland hielt man an einer regulären Ausstrahlung fest. Dort wurde „Comic All-Stars to the Rescue“ von 1994 bis 2004 jährlich im TV gezeigt.

Heutzutage ist die Ausstrahlung schon allein aus rechtlichen Gründen problematisch. Disney, Warner Bros., Hanna-Barbera, Jim Henson Productions, DiC Entertainment und andere einigten sich für die Produktion auf ein Aufeinandertreffen ihrer Figuren. Teils ist die Rechtelage aber mittlerweile undurchschaubar. Jim Davis, Schöpfer von Garfield, nahm seine Zustimmung nach der Produktion zurück. Der Verantwortliche für die Schlümpfe, Peyo, war nicht damit einverstanden, dass seine Figuren von Hanna-Barbera für den Film freigegeben wurden und untersagte jegliche weitere Zusammenarbeit. Aufgrund der komplexen Rechtesituation wurde der Film nie auf VHS, DVD oder als Stream veröffentlicht. Die erwähnte VHS gab es nicht im Verkauf oder Verleih, sondern war lediglich als Lehrfilm für Schulen in Bibliotheken verfügbar.

Kurios, bizarr und witzig Heute wirkt der Film doch arg aus der Zeit gefallen. Manche Aussagen sind stark vereinfacht, andere eigentlich ernst gemeinte Szenen wirken mittlerweile eher slapstickhaft. Der Zeichentrickfilm ist ein witziges, wenn auch bizarres Relikt aus einer anderen Medien- und gesellschaftlichen Zeit. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, den Film gesehen zu haben und fand das Aufeinandertreffen von Michelangelo, Kermit und Slimer als Kind einfach klasse. Das waren unsere Avengers. Martin Maciej

