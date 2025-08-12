Als „Call on Me“-Girl wurde sie berühmt – 21 Jahre nach dem heißen Musikvideo ist sie immer noch tanzen

Sie wurde vor 21 Jahren als „Call on Me“-Girl berühmt – heute tanzt sie immer noch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Könnt ihr euch noch an den Song Call on Me von Eric Prydz erinnern? Wenn ihr Anfang der 2000er-Jahre MTV oder Viva geschaut habt, dann mit Sicherheit. Der House-Hit mit dem bekannten Sample von Steve Winwood ist vor allem wegen des Musikvideos seinerzeit eingeschlagen wie eine Bombe. Der Grund: Das Video war der Inbegriff von Sex Sells und bescherte vor allem einer Frau eine Karriere: Deanne Berry, auch bekannt als das „Call on Me“-Girl.

Anzeige

Dieses Musikvideo ist legendär, … aus Gründen

Es ist kein Geheimnis, dass schöne Frauen in knappen Klamotten gerne eingesetzt werden, um Produkte oder in diesem Fall Musik zu vermarkten. Was in Call on Me im Jahr 2004 zu sehen war, hat die ganze Sache aber nochmal auf ein anderes Level gehoben. Überzeugt euch am besten selbst:

Im Fokus steht vor allem die Tänzerin und Choreografin Deanne Berry, die zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt war. Ihre aufreizende Performance machte die junge Australierin über Nacht berühmt. Ein Ruhm, von dem sie heute noch lebt. So betreibt sie 21 Jahre später eine eigene Tanzschule, in der sie Workshops gibt.

Anzeige

Dabei setzt sie, wie auch im Musikvideo, auf Spandex, Stirnband und 80er-Jahre Musik. Auf Instagram (Deanneberrybodies) teilt sie ihre Tanzchoreografien, aber auch ihr Privatleben als stolze Mutter mit ihren Followern.

Dank eines Films ist Call on Me wieder im Trend

Dabei profitiert sie auch vom neuen Kriegsfilm Warfare (auf Amazon ansehen). Das harte Drama basiert auf einer wahren Geschichte und spielt im Jahr 2006. Dabei beginnt der Film mit dem oben verlinkten Musikvideo, das sich die US-Soldaten im Irak ansehen.

Wer sich die neuesten Kommentare auf YouTube unter dem Video anschaut, wird auch feststellen, dass viele User auf Warfare anspielen. So schreibt ein Nutzer: „Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Musikvideo in einem der brutalsten und realistischsten Kriegsfilme aller Zeiten sehen würde.“