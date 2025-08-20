Als Dr. House wurde Hugh Laurie weltberühmt – seine zweite Karriere ist dagegen fast unbekannt

Als schroffer, aber genialer Arzt wurde er zur TV-Legende, aber was macht Hugh Laurie heute?

Zwischen 2004 und 2012 führte für Serienfans kein Weg vorbei an Dr. House. Die Arztserie zählte zu den beliebtesten Serien der Welt und machte Schauspieler Hugh Laurie in der Rolle des griesgrämigen Doktors unsterblich. Dabei wissen nur wenige Fans, dass Laurie auch noch eine zweite Karriere als Musiker hat.

Hugh Lauries Musik-Karriere nach Dr. House

Mit seiner Performance als Dr. Gregory House hat sich Hugh Laurie ein Denkmal gesetzt, welches ihm unter anderem drei Golden Globes einbrachte und ihn zu einem der bestbezahlten TV-Schauspieler der Welt machte. So bekam Laurie in der achten und finalen Staffel der Serie 700.000 US-Dollar pro Folge.

Als Dr. House im Jahr 2012 endete, nahm sich Laurie eine Auszeit von der Film- und Fernsehwelt, weshalb es etwas ruhiger um seine Person wurde. Das galt aber nur für den Hollywood-Aspekt, denn der Schauspieler widmete sich in dieser Zeit seiner zweiten großen Leidenschaft: der Musik.

2011 erschien bereits sein Debütalbum Let Them Talk und 2013 veröffentlichte Laurie dann mit Didn't Rain eine Fortsetzung. Seine beiden Alben waren dabei vor allem in seiner Heimat Großbritannien sehr erfolgreich und konnten einige silberne und goldene Schallplatten abräumen.

In dieser Zeit veröffentliche der Serien-Star auch mehr als 20 Videos auf seinem YouTube-Kanal, die ihn beim Musizieren zeigen und einen Einblick hinter die Kulissen geben (hier gehts zum YouTube-Kanal).

Heute sieht man Hugh Laurie bei Apple TV+

Nach seiner Auszeit war Laurie wieder in einigen Serien zu sehen, darunter Veep, Chance und Avenue 5. Bis auf Veep waren die meisten seiner Serien aber von keinem großen Erfolg gekrönt und wurden oft frühzeitig wieder abgesetzt.

Wer den Schauspieler heute sehen will, braucht indessen ein Abo bei Apple TV+. So gehört Laurie zum Cast der Thriller-Serie Teheran und wird in Zukunft als Verbrecher-Boss in der Apple-Serie The Wanted Man zu sehen sein (Quelle: IMDb).