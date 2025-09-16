Als Kelly Bundy in „Eine schrecklich nette Familie“ wurde sie zum Star – so anders sieht die Schauspielerin heute aus

Als Kelly Bundy wurde sie weltberühmt – im echten Leben ist Schauspielerin Christina Applegate aber eine echte Kämpferin.

Als blondes Dummchen wurde sie als Teil der Bundy-Familie berühmt: Christina Applegate. Dank der Sitcom Eine schrecklich nette Familie wurde die Schauspielerin mit nur 16 Jahren zum Star. Ihre Karriere wurde dabei aber immer wieder von gesundheitlichen Problemen überschattet.

Applegates Karrie lief perfekt … bis zur Diagnose

Ganze 10 Jahre lang stand Applegate für Eine schrecklich nette Familie vor der Kamera und verkörperte in 255 Folgen Al Bundys Tochter Kelly. In der Rolle des naiven Blondchens, das sich vor allem über seine weiblichen Reize definiert, wurde sie quasi über Nacht berühmt. In Deutschland wird sie auch oft mit dem Spitznamen Dumpfbacke assoziiert, wie sie ihr Serienvater regelmäßig nennt.

Der Erfolg von Married … with Children, wie die Sitcom im Original heißt, machte Applegate zu einer gefragten Darstellerin in Hollywood, die diverse Auftritte in bekannten Produktionen hatte. Darunter Mars Attacks, Friends und Anchorman. Auch Serien-technisch lief ihre Karriere in den Folgejahren gut.

So spielte sie zwei Jahre lang die Jesse in der gleichnamigen Serie, bevor sie zu Sam in der Sitcom Samantha Who wurde. Für beide Serien wurde Applegate für den Golden Globe nominiert. Für ihren Auftritt in Friends gab es sogar einen Emmy.

Ein fast perfektes Leben könnte man meinen. Allerdings erkrankte Applegate 2008 an Brustkrebs und entschied sich infolgedessen für eine beidseitige prophylaktische Mastektomie – bei dem Eingriff werden die Brüste vorbeugend entfernt, um den Krebs einzudämmen. Heute gilt sie zwar als geheilt, aber dafür kam 2021 die Autoimmun-Erkrankung Multipler Sklerose hinzu (Quelle: Spiegel).

Seit ihrer MS-Erkrankung benötigt Applegate einen Gehstock. (© Getty Images / Gilbert Flores)

Die Krankheit hat Applegates Leben verändert

Die Krankheit hat auch dazu geführt, dass sie kurz darauf erklärte, nicht mehr als Schauspielerin vor der Kamera stehen zu wollen. Sie ist aber trotzdem noch als Synchronsprecherin aktiv. So spricht sie im englischen Original zum Beispiel die Rolle der Brittany Miller aus der Filmreihe Alvin und die Chipmunks.

Heute hostet sie unter anderem einen Podcast (Messy), wo sie auch über ihre Erkrankung spricht und sie ist ein aktiver User auf der Plattform X (ehemals Twitter).

