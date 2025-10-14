Als Kimberly hat sie Millionen Herzen gestohlen: So sieht der Star aus Power Rangers heute aus

Sie hat mit Anfang 20 Monster bekämpft und Herzen gestohlen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer die Serie Mighty Morphin Power Rangers in den 90er-Jahren gesehen hat, der wird sich an fiese Monster, gigantische Roboter und womöglich auch den ersten Liebes-Crush seines Lebens erinnern. Denn viele Teens aus dieser Zeit wollten nicht nur Power Rangers sein, sie haben sich auch mitunter in den pinken Ranger verknallt – dargestellt von Schauspielerin Amy Jo Johnson.

Anzeige

„Pink Ranger war jedermanns erster Schwarm“

Amy Jo Johnson war gerade einmal 23 Jahre alt, als sie ihren ersten Auftritt in der Serie hatte, die ihr ganzes Leben prägen sollte: Mighty Morphin Power Rangers. Als Kimberly Ann Hart wurde sie in der legendären TV-Show zum ersten pinken Power Ranger und zum fiktiven Crush einer ganzen Generation.

Sie spielte den pinken Power Ranger in 137 Folgen und in den beiden Kinofilmen, die 1995 und 1997 erschienen. Danach war sie zwar auch noch in zahlreichen anderen Serien und Filmen zu sehen, darunter in der kanadischen Polizei-Serie Flashpoint, aber ihre Rolle als ikonischer Power Ranger ist der Grund, warum sie auch heute noch auf diversen Fan-Conventions auftritt.

Amy Jo Johnson war 1993 der erste pinke Power Ranger. (© Getty Images / Dia Dipasupil)

Wie beliebt die Schauspielerin war, zeigt sich auch daran, dass heutige Social-Media-Posts mit Sätzen wie „Pink Ranger war jedermanns erster Schwarm“ ohne Probleme 100.000 Likes auf Instagram und Co. erreichen (Quelle: Instagram). Auch in Internetforen gibt es regelmäßig Posts, die davon erzählen, dass Amy Jo Johnson ihr erster Crush war (Quelle: Reddit).

Anzeige

Für ihre Fans bleibt sie der pinke Power Ranger

Heute ist Amy Jo Johnson vor allem auf Instagram aktiv und teilt dort Eindrücke aus ihrem Leben mit ihren rund 490.000 Fans. Auch dort spielt der pinke Power Ranger immer wieder eine Rolle. Auffällig ist auch, dass sie in den Kommentaren oft mit Kimberly, ihrem Rollennamen begrüßt wird. Die erste Staffel der Power Rangers ist zwar inzwischen 32 Jahre alt, aber die Liebe ihrer Fans hat die Jahrzehnte gut überdauert (hier gehts zu ihrem Instagram-Kanal).