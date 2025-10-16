Als Robin hat sie viele Herzen gebrochen: So sieht der Star aus „How I Met Your Mother“ heute aus

Was hat Schauspielerin Cobie Smulders nach Ende von HIMYM gemacht?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Als Robin Scherbatsky wurde sie in der Sitcom How I Met Your Mother weltberühmt: Jacoba Francisca Maria Smulders, besser bekannt als Cobie Smulders. In ganzen neun Staffeln und dem kurzlebigen Spin-off spielte sie die engagierte Nachrichtensprecherin, stolze Kanadierin und Herzdame von Ted Mosby. Aber auch danach lief ihre Karriere dank Marvel und DC gut.

Anzeige

Auch im Marvel-Universum ist Smulders beliebt

Wenn Cobie Smulders heute auf dem Bildschirm auftaucht, dann gibt es eigentlich nur zwei Reaktionen bei den Zuschauern: entweder rufen die Leute Robin oder aber es werden Bezüge zum MCU hergestellt. Immerhin verkörpert die Schauspielerin neben ihrer Karriere in How I Met Your Mother auch in diversen Marvel-Projekten die SHIELD-Agentin Maria Hill – so zum Beispiel in The Avengers oder Spider-Man.

Cobie Smulders Anfang 2025 bei einem Eishockey-Event. (© Getty Images / Katelyn Mulcahy)

Was dagegen weniger bekannt ist: Sie ist auch DC-Heldin Wonder Woman. So spricht Smulders die Amazone unter anderem in den Lego-Filmen. Generell hat sich die Schauspielerin ein zweites Standbein als Synchronsprecherin aufgebaut. So spricht sie zum Beispiel in der Animationsserie Super Team Canada die Hauptrolle.

Anzeige

Neue Serie vereint Robin und Marshall

Für HIMYM-Fans war aber vor allem ihr Auftritt in der dramatischen Komödie Shrinking ein besonderer Moment. In der Apple-Serie spielt ihr alter Schauspielkollege Jason Segel die Hauptrolle. Die Reunion der beiden in einer Folge stimmte viele Fans richtig nostalgisch, wie man den Kommentaren auf Instagram entnehmen kann. Einige User scherzen sogar: Weiß Liliy davon? (Quelle: Instagram)

Wer in naher Zukunft darüber hinaus mehr von Smulders sehen will, der muss sich den Film Jill Takes A Break vormerken. Die Kanadierin spielt in dem kommenden Drama die titelgebende Jill, die durch einen Schicksalsschlag auf die Probe gestellt wird (Quelle: IMDb).