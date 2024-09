Als Supernatural-Fan habe ich mich gerade in eine neue Netflix-Serie verliebt

Juhu, ich habe eine neue Lieblingsserie auf Netflix gefunden! Wie? Die wird abgesetzt?!



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Warum hat mich niemand vor Dead Boy Detectives gewarnt?

Natürlich habe ich wieder einmal nichts mitbekommen, obwohl ich jeden Tag über Games, Filme oder Serien schreibe. Natürlich habe ich mit dem Herbstanfang eine neue Lieblingsserie auf Netflix gefunden, nachdem sie eine Woche vorher abgesetzt wurde.



Natürlich habe ich fast die ganze 1. Staffel gesehen, bis ich herausfand, dass meine Kollegen schon über den Tod dieser Serie geschrieben hatten. Warum hat mich niemand gewarnt und mir verboten, mich in Dead Boy Detectives zu verlieben? Warum setzt Netflix die Serien ab, die wirklich gut sind – und sogar von einer eingefleischten Community geliebt werden?



Dead Boy Detectives ist die perfekte Herbstserie – und ihr solltet reinschauen, falls ihr Sandman- oder Supernatural-Fans seid:

Dead Boy Detectives – Staffel 1 | Offizieller Trailer

Spaßig, creepy, toll gespielt – Dead Boy Detectives ist einfach die perfekte Gruselserie

Im Intro von Dead Boy Detectives (auf Netflix ansehen) seht ihr Skelette lustig herumtanzen, in der Serie selbst schaut ihr zwei toten jungen Männern dabei zu, wie sie als Geister vor dem Tod fliehen und total verrückte Fantasy-Fälle lösen.



Die Serie bietet eine Mischung aus gutem Humor, schneller Handlung, wirklich absonderlichen Fantasy-Wesen und überraschend gut geschriebenen Charakteren. Für mich persönlich ist Dead Boy Detectives eine Art Supernatural, nur bunter, lebendiger und jünger. Übrigens gehört die Serie zum Sandman-Universum und Fantasy-Autor Neil Gaiman hat hier auch seine Finger im Spiel. Was man einfach sofort merkt.



Vor einer Woche hat Netflix den übernatürlichen Hit aber abgesetzt. Und nicht nur ich bin (verspätet) geschockt darüber, sondern auch die Fans – von denen es so einige gibt. Auf IMDb hat Dead Boy Detectives eine richtig gute Wertung von 7,5/10; mit über 17.000 Kritiken. Auf Rotten Tomatoes wird die Serie ebenfalls geliebt – 92 Prozent der Kritiker sind begeistert; 90 Prozent der Fans gaben eine positive Bewertung ab.



Kurz gesagt: Dead Boy Detectives ist eine weitere, tatsächlich sehenswerte Serie auf Netflix, die sofort wieder abgesetzt wurde. Sie gesellt sich zu Serien-Hits wie etwa Sense8, 1899 oder auch The OA. Letztere ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe.



Für mich persönlich zeigt sich damit nur erneut, dass Netflix lieber mittelmäßige Popcorn-Produktionen zeigt, solange die nur genug Zuschauer vor den Fernseher locken. Langzeit-Investments in originelle, hochgelobte Produktionen werden aber nicht gemacht – Geld ist wichtiger als Niveau und wenn ein Film oder eine Serie nicht sofort reinhauen, gibt es wohl keine zweite Chance.



Zum Glück ist es mir egal, ob Dead Boy Detectives weiterhin auf Netflix läuft – oder eben nicht. Meine Hoffnung liegt nun darin, dass ein anderer Streaming-Anbieter das Potential der Serie sieht und sie stattdessen weiterführt. Die Fans haben auch schon eine Online-Petition gestartet. Vielleicht sorgt das ja dafür, dass jemand anderes Geld investiert.

