Als Xena hat sie Männern den Kopf verdreht – so anders sieht TV-Star Lucy Lawless 30 Jahre später aus

Als attraktive Kriegerprinzessin wurde sie weltberühmt, heute kämpft Lucy Lawless aber auch im echten Leben gegen Ungerechtigkeit.

Mit ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft trotzte sie jeder Gefahr – so heißt es im Intro von Xena. Die kultige Action-Serie startete 1995 und machte Hauptdarstellerin Lucy Lawless, damals 27 Jahre alt, zum Shooting-Star in der TV-Welt. Seitdem ist die neuseeländische Schauspielerin in vielen Filmen und Serien aufgetreten. 2025 kehrt sie sogar in einer anderen Kult-Serie zurück.

Lucy Lawless Karriere nach Mega-Hit Xena

Lucy Lawless spielte die kampflustige Amazone erst in der Hercules-Serie mit Kevin Sorbo und kurze später dann in ihrer eigenen Show, die sogar mehr Folgen als das Original hervorbrachte und 2001 endete. Und auch wenn Film- und Serienfans Lawless nach wie vor mit Xena verbinden, hat ihre Karriere in den darauffolgenden Jahrzehnten nicht nachgelassen. So hatte sie Auftritte bei den Simpsons, Akte X, Two and Half Men und CSI: Miami.

So sieht Schauspielerin Lucy Lawless heute aus. (© Getty Images / Kristina Bumphrey)

Sci-Fi-Fans kennen sie aber auch noch als D'Anna Biers aus Battlestar Galactica (2005 bis 2009). Im Anschluss hatte sie größere Rollen in anderen Top-Serien, wie Parks and Recreation, Marvels Agents of Shield und Ash vs. Evil Dead. Eine besondere Erwähnung verdient hier aber die Serie Spartacus. In der blutigen Gladiatoren-Serie spielt Lawless die intrigante Lucretia. Eine Rolle, die sie dieses Jahr für das Spin-Off Spartacus: House of Ashur wieder einnehmen wird.

Lawless kämpft für die Umwelt und freie Liebe

Neben ihr Karriere als Schauspielerin war Lucy Lawless aber auch als Sängerin aktiv und engagiert sich zudem stark für den Umweltschutz und die LGBTQ-Community, die sie seit ihrer Xena-Rolle als lesbische Ikone ansehen (Quelle: AfterEllen).

Lawless betreibt darüber hinaus einen aktiven Instagram-Account, wo sie ihren Alltag und ihre Projekte mit den Fans teilt. So segelt sie zum Beispiel gemeinsam mit Greenpeace – siehe Instagram-Post. Auch hier begrüßen sie viele Fans mit ihrem TV-Titel Warrior Princess (Kriegerprinzessin).