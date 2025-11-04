Am 30.11. ist Schluss: Netflix entfernt genialen Film, den ich mir jedes Jahr ansehe

Nur noch für kurze Zeit bei Netflix: ein Highlight für Gamer und Filmfans.

Netflix hat bekannt gegeben, dass der Sci-Fi-Blockbuster Ready Player One nur noch bis zum 30. November im Programm des Streamingdienstes zur Verfügung stehen wird. Danach ist Schluss und ihr müsst für den fulminanten Film wieder bares Geld in die Hand nehmen.

Ein echtes Fest für Gamer und Filmfans

Ready Player One gilt als echtes Feuerwerk für Gaming- und Filmfans. Der 140 Minuten lange Streifen von Regisseur Steven Spielberg ist bis unter die Decke vollgestopft mit popkulturellen Referenzen und Gastauftauftritten – von Godzilla bis zum Gundam ist so ziemlich alles dabei, was das Nerd-Herz erfreut. Für einen ersten Eindruck könnt ihr euch hier den offiziellen Trailer ansehen:

Ready Player One handelt von der Oasis, einer virtuellen Welt, wo nahezu alles möglich ist und die einen sagenhaften Schatz beherbergt. Der Teenager Wade Watts (gespielt von Tyler Sheridan) setzt alles daran, das Geheimnis der VR-Welt zu lüften und legt sich dafür auch mit einem zwielichtigen Mega-Konzern an.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 608 Millionen US-Dollar war der knallige Blockbuster 2018 ein echter Kassen-Hit. Und auch die internationalen Pressestimmen können sich sehen lassen. So sind 71 Prozent aller Reviews zum Film positiv. Die User-Wertung fällt mit 77 Prozent Zufriedenheit sogar noch etwas besser aus (Quelle: Rotten Tomatoes).

Kann ich immer wieder sehen Ich hatte schon mit der literarischen Vorlage extrem viel Spaß und der Film ist dank Regie-Legende Spielberg und Autor Ernest Cline eine mehr als prächtige Umsetzung geworden. Ist Ready Player One deshalb ein Meisterwerk? Nein, soweit würde ich nicht gehen, aber der Streifen zaubert mir jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht und ich bin mir sicher, dass ich immer noch nicht alle Referenzen, die der Film zu bieten hat, bewusst gesehen habe. Für Gamer und Filmfans ist Ready Player One aber auf jeden Fall ein Muss! Insbesondere jetzt, wo der Film noch eine Zeit lang im Netflix-Abo ohne zusätzliche Kosten enthalten ist. Daniel Boldt

