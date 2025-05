Amazon kickt einen Kult-Film aus dem Prime-Abo, dessen Ende nur schwer zu ertragen ist

Der Filmklassiker Thelma & Louise ist nur noch für kurze Zeit gratis im Abo von Amazon Prime Video enthalten. Wer das dramatische Roadmovie noch nicht gesehen hat, der sollte seine Chance also schnell nutzen. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen.

Nur noch für kurze Zeit gratis: Thelma & Louise

In den nächsten Wochen verlassen wieder zahlreiche Filme das Programm von Amazon Prime Video. Darunter auch eine echte Perle, die jeder Filmfan kennen sollte: das Roadmovie Thelma & Louise.

Thelma & Louise handelt von zwei gleichnamigen Frauen (Susan Sarandon und Geena Davis), die aus ihrem öden Leben ausbrechen wollen und beschließen, einen Roadtrip zu unternehmen. Durch einen Todesfall ist kurze Zeit später die Polizei hinter den beiden Freundinnen her, was in einem dramatischen Finale mündet.

Besondere Berühmtheit erlangte der Film dabei für sein schonungsloses Ende. Die letzte Szene hat auf YouTube Millionen Aufrufe und die zahlreichen Kommentare bezeugen den nachhaltigen Eindruck. Hier ein paar Auszüge:

Das Ende macht den Film perfekt... Der Film war gut, aber das Ende macht ihn LEGENDÄR.

Eines der traurigsten und fantastischsten Filmenden aller Zeiten.

Eine der größten Schlussszenen der Filmgeschichte. Ein Meisterwerk von Ridley Scott.

Quelle: YouTube

Leider gibt Amazon kein genaues Datum dafür an, wann der Film das Abo verlässt. Ihr solltet euch bei Interesse also nicht allzu viel Zeit mit der Sichtung lassen. Im Anschluss kostet der Filme wieder mindestens 3,99 Euro Ausleihgebühr. Wer darüber hinaus noch kein Prime-Kunde ist, der kann das direkt bei Amazon ändern. Für Neukunden sind die ersten 30 Tage gratis.