Amazon-Knaller: Beliebte PlayStation-Serie ab sofort gratis im Prime-Abo

Diese brutale Action-Serie ist ein Muss für PlayStation-Fans.

Update vom 15. August 2025: Amazon Prime Video hat ab sofort die ersten beiden Staffeln der PlayStation-Serie Twisted Metal im Programm (hier gehts direkt zur Serie). Prime-Kunden können sich die beliebte Serie also gratis im Abo ansehen. In der ZDF-Mediathek ist Twisted Metal dagegen nicht mehr verfügbar.

Ursprünglicher Artikel vom 21. Mai 2025:

Ab dem 27. Mai könnt ihr die beliebte Action-Serie Twisted Metal kostenlos in der ZDF-Mediathek schauen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen PlayStation-Klassiker und handelt davon, wie ein Kurier, gespielt von Anthony Mackie (Captain America: Brave New World), ein mysteriöses Paket durch eine postapokalyptische Welt transportieren muss. Für einen ersten Vorgeschmack haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zur Serie eingebunden.

Gratis in der ZDF-Mediathek: Twisted Metal

Die wilde Mischung aus Borderlands und Mad Max kommt bei Serienfans herausragend gut an. So bewerten 93 Prozent aller Zuschauer Twisted Metal positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Dabei wird vor allem der hohe Spaßfaktor, die verrückten Figuren und die explosive Action gelobt. Bisher war die Serie übrigens nur im Abo von Amazon Prime Video enthalten. Prime-Kunden können Twisted Metal also auch heute schon im Stream schauen:

Auch bei der internationalen Presse macht Twisted Metal eine gute Figur. So schreibt TheWrap:

Twisted Metal verwendet genügend Originalcharaktere aus dem Spiel, um das Interesse der treuen Fans zu erhalten, und schafft gleichzeitig eine völlig neue Geschichte in seinem Universum.

Jetzt ist übrigens der ideale Zeitpunkt, um in die PlayStation-Serie einzusteigen. Am 31. Juli startet nämlich die zweite Staffel auf dem Streamingdienst Peacock. Ob Amazon Prime Video die Serie zeitnah ins deutsche Programm aufnehmen wird, ist allerdings noch unklar.

Perfekt für Fans von Borderlands Ich hatte Twisted Metal zum Start auf Amazon Prime Video gesehen und muss sagen: Die Serie macht verdammt viel Spaß! Und das sage ich als jemand, der die Videospielvorlage nicht kennt. Ihr könnt Twisted Metal also auch ohne jegliches Vorwissen starten und im Anschluss eine gute Zeit haben. Wer den völlig übertriebenen Comic-Charme von Borderlands und Co. mag, der bekommt mit dieser Verfilmung einen echten No-Brainer fortgesetzt – vor allem jetzt, wo die Serie dank ZDF-Mediathek komplett kostenlos abrufbar ist. Daniel Boldt

