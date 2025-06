Amazon-Knaller: Brandneue Prime-Serie mit Supernatural-Star ab heute gratis im Abo

Es gibt eine neue Thriller-Serie auf Amazon Prime Video, die ich auf keinen Fall verpassen will. Ein Kommentar von Daniel Boldt

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 25. Juni 2025: Die Thriller-Serie Countdown ist ab sofort bei Amazon Prime Video abrufbar.

Ursprünglicher Artikel vom 18. Juni 2025:

Mit Countdown startet am 25. Juni eine neue Serie auf Amazon Prime Video, die genau mein Fall ist. Supernatural-Star Jensen Ackles ermittelt als Teil einer geheimen Taskforce, um einen Killer zu stoppen und deckt dabei eine finstere Verschwörung auf. Klingt generisch, sieht im ersten Trailer (siehe oben) aber wirklich vielversprechend aus. Vielleicht kann Countdown bei mir eine Lücke schließen, die Klassiker wie 24 und Homeland hinterlassen haben.

Anzeige

Countdown tritt in große Serien-Fußstapfen

Zugegeben, ich glaube nicht, dass die Serie ein Meisterwerk wird, aber ich sehe Ackles wirklich gerne, so zum Beispiel als Soldier Boy in The Boys und ich liebe dieses Genre einfach: Die Besten der Besten werden rekurriert, um die Welt zu retten. Zumal die Prime-Serie aus der Feder von Derek Hass stammt, der mit Chicago Fire, Chicago Med und FBI: International schon einige Dauerbrenner erfunden hat, die allesamt immer noch erfolgreich laufen.

Insofern könnte Countdown bei entsprechendem Erfolg eine Serie für mich werden, bei der ich immer wieder einschalte, wenn ich abschalten will. Oder anders formuliert: Ich sehe in der Thriller-Serie das Potenzial, um mich zur nächsten Staffel von Reacher oder einer anderen Prime-Serie zu tragen. Dazu passt auch, dass Countdown in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht wird. Das Staffelfinale erscheint demnach am 3. September. Lediglich zum Release werden direkt drei Folgen veröffentlicht.

Anzeige

Nicht jede beliebte Serie wird auch fortgesetzt

Es kann natürlich auch alles ganz anders kommen und die Serie wird nach einer Staffel abgesägt, wie das zuletzt bei der Polizei-Serie On Call der Fall war. Was ich immer noch bedauere, da die Serie ebenfalls viel Potenzial hatte. Aktuell gibt es jedenfalls noch keine Reviews oder Pressestimmen zu Countdown, aber reinschauen werde ich als Fan von solchen Serien auf jeden Fall – ganz unabhängig vom allgemeinen Tenor.