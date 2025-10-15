Amazon-Kunden bekommen nicht genug von neuer Prime-Serie – dabei sind die Bewertungen echt mies

Eine deutsche Show dominiert die Amazon-Prime-Charts.

Seit Anfang Oktober strahlt Amazon die fünfte Staffel 7 vs. Wild auf Prime Video aus – mit einem durchschlagenden Erfolg. Keine andere Serie und auch kein Film sind derzeit beliebter bei deutschen Zuschauern als die Survival-Serie mit bekannten Influencern und YouTubern.

7 vs. Wild erobert die Streaming-Charts

7 vs. Wild ist ein echtes Phänomen und hat auch in der fünften Ausgabe immer noch genug Strahlkraft, um die Streaming-Charts zu stürmen. Da müssen selbst große US-Produktionen wie Gen V oder „Der Sommer, als ich schön wurde“ Platz machen. In der fünften Staffel verschlägt es die prominenten Teilnehmer diesmal in den Amazons nach Kolumbien.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Show ansehen:

Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören:

Joe Vogel

David Leichtle

Kris Grippo

Lucas „Avive“ Michels

Jeannine Michaelsen

Imke Salander

Fibi „xFibii“ Pfeifer

Wer kein Prime-Abo hat, kann die Serie auch über YouTube verfolgen. Dort erscheinen die Folgen allerdings immer etwas später. Wer also so schnell wie möglich wissen will, was passiert ist und wer womöglich raus ist, kommt um ein Prime-Abo nicht drumherum.

Was stört die Fans an der neuen Staffel?

Obwohl die Show nach wie vor populär ist, ist die Stimmung in der Community durchwachsen. Das spiegeln auch die Bewertungen auf Amazon wider, wo die Serie mit einem Wert von 2,3 von 5 möglichen Sternen nicht gerade gut abschneidet. Auch auf YouTube hagelt es viel Kritik und negative Bewertungen.

Viele User sind damit unzufrieden, dass Gründer Fritz Meinecke und sein Team die Show abgegeben haben. Aus dem YouTube-Format wurde ein Streaming-Spektakel, das nun in den Händen von Amazon liegt. Das gefällt vielen Usern offenbar nicht und generell liest man in den Kommentaren oft, dass das Konzept sich inzwischen abgenutzt hat und die neuen Teilnehmer nicht mehr interessant genug sind.