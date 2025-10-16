Amazon-Kunden müssen jetzt handeln: Beliebter Horrorfilm kostet bei Prime demnächst wieder bares Geld

Dieser beliebte Horrorfilm verlässt das Amazon-Prime-Programm.
Update vom 16. Oktober 2025: Prime-Kunden, die Interesse an dem Horrorfilm Five Nights at Freddy's haben, müssen sich jetzt beeilen. Amazon wirft den Gruselstreifen demnächst aus dem Abo-Programm.
Ursprünglicher Artikel vom 5. Mai 2025:
Auf dem PC ist die Reihe um Five Nights at Freddy's bereits Kult. Dank großer Twitch-Streamer kennt so ziemlich jeder Gamer die gruseligen Animatronics, die nachts Jagt auf Menschen machen – von Freddy Fazbear bis Springtrap.
Ab jetzt bei Amazon: Five Nights at Freddy's
Die Verfilmung aus dem Jahr 2023 war ebenfalls ein kolossaler Erfolg und ließ trotz verhaltener Kritiken ordentlich die Kinokassen klingeln. Nun können sich Prime-Kunden selbst ein Bild vom gefragten Horrorfilm machen, denn ab sofort steht Five Nights at Freddy's im Programm von Amazon Prime Video bereit:
Der Streaming-Release kommt nicht ohne Grund: Die Dreharbeiten für den zweiten Teil finden gerade statt und wenn alles wie geplant läuft, dann erscheint Five Nights at Freddy's 2 bereits Anfang Dezember in den Kinos.
Hier könnt ihr euch den Trailer zum Horrorfilm ansehen:
Und damit noch nicht genug: Parallel will das zuständige Studio Ende des Jahres damit beginnen, Teil 3 zu drehen, der dann aller Voraussicht nach 2026 in die Kinos kommt. Und während das alles passiert, werden bereits Pläne für Five Nights at Freddy's 4 geschmiedet (Quelle: Daniel Richtman via X).
Die Franchise-Maschinerie läuft also auf Hochtouren. Bei dieser Geschwindigkeit können selbst große Horror-Ikonen wie Freddy Krüger, Michael Myers und Jason Voorhees nicht mithalten. Apropos, ein erster richtiger Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 könnte schon sehr bald erscheinen, denn wie gesagt, der Horrorfilm soll noch dieses Jahr erscheinen.
Im Abo okay, aber mehr nicht
Ich liebe Horrorfilme, aber Five Nights at Freddy's war unterwältigend. Ich liebe die Idee mit den Animatronics und die Lore der Videospiele ist der Wahnsinn, aber die Verfilmung ist leider viel zu handzahm. Beim zweiten Teil werde ich definitiv auf den Streaming-Release warten. Für lau kann man sich den Gruselfilm schon ansehen, aber allzu viel sollte man ehrlich gesagt nicht erwarten.