Amazon-Kunden müssen jetzt handeln: Beliebter Horrorfilm kostet bei Prime demnächst wieder bares Geld

Dieser beliebte Horrorfilm verlässt das Amazon-Prime-Programm.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 16. Oktober 2025: Prime-Kunden, die Interesse an dem Horrorfilm Five Nights at Freddy's haben, müssen sich jetzt beeilen. Amazon wirft den Gruselstreifen demnächst aus dem Abo-Programm.

Anzeige

Ursprünglicher Artikel vom 5. Mai 2025:

Auf dem PC ist die Reihe um Five Nights at Freddy's bereits Kult. Dank großer Twitch-Streamer kennt so ziemlich jeder Gamer die gruseligen Animatronics, die nachts Jagt auf Menschen machen – von Freddy Fazbear bis Springtrap.

Ab jetzt bei Amazon: Five Nights at Freddy's

Die Verfilmung aus dem Jahr 2023 war ebenfalls ein kolossaler Erfolg und ließ trotz verhaltener Kritiken ordentlich die Kinokassen klingeln. Nun können sich Prime-Kunden selbst ein Bild vom gefragten Horrorfilm machen, denn ab sofort steht Five Nights at Freddy's im Programm von Amazon Prime Video bereit:

Der Streaming-Release kommt nicht ohne Grund: Die Dreharbeiten für den zweiten Teil finden gerade statt und wenn alles wie geplant läuft, dann erscheint Five Nights at Freddy's 2 bereits Anfang Dezember in den Kinos.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Horrorfilm ansehen:

Und damit noch nicht genug: Parallel will das zuständige Studio Ende des Jahres damit beginnen, Teil 3 zu drehen, der dann aller Voraussicht nach 2026 in die Kinos kommt. Und während das alles passiert, werden bereits Pläne für Five Nights at Freddy's 4 geschmiedet (Quelle: Daniel Richtman via X).

Anzeige

Die Franchise-Maschinerie läuft also auf Hochtouren. Bei dieser Geschwindigkeit können selbst große Horror-Ikonen wie Freddy Krüger, Michael Myers und Jason Voorhees nicht mithalten. Apropos, ein erster richtiger Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 könnte schon sehr bald erscheinen, denn wie gesagt, der Horrorfilm soll noch dieses Jahr erscheinen.