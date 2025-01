Amazon-Kunden profitieren: Beliebter Action-Kracher ab 23.01. gratis im Prime-Abo

Amazon holt Ende Januar den brutalen Actionfilm The Killer's Game ins hauseigene Programm von Amazon Prime Video. Damit landet der blutige Streifen nur wenige Monate nach Kinostart im Streaming-Abo. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film mit Action-Star Dave Bautista ansehen.

The Killer's Game landet direkt bei Prime Video

In den USA war The Killer's Game kein kommerzieller Erfolg. Deswegen überspringt der Action-Kracher die deutschen Kinos einfach und landet am 23. Januar direkt im Katalog von Amazon Prime Video.

Fans von harter Action können den Film also ohne zusätzliche Kosten auf den heimischen Bildschirmen genießen – vorausgesetzt ihr seid Prime-Kunden. Wer den Service bisher noch nie genutzt hat, der profitiert von einem kostenlosen 30-tägigen Probe-Abo (auf Amazon ansehen).

In The Killer's Game muss ein todkranker Auftragskiller (Dave Bautista) seine Ex-Freundin von einer ganzen Armee von Killern beschützen. Actionfans können sich auf intensive Feuergefechte und zahlreiche Tote einstellen. Überzeugt euch mit dem oben eingebunden Trailer doch am besten selbst vom Film.

Das Publikum liebt den kommenden Actionfilm

Bei der Presse kam The Killer's Game ziemlich durchwachsen an. Nur 47 Prozent aller Reviews sind positiv. Viel interessanter ist aber der User-Score, der ist mit 80 Prozent Zufriedenheit nämlich auffallend hoch. Natürlich lehnt nicht jeder Kritiker den Film ab. Matt Hambidge von FandomWire gesteht dem Action-Kracher zu, dass er seine Zielgruppe erfreuen wird:

The Killer's Game ist genau das, was man von ihm erwartet. Wenn dir diese Art von Film gefällt, dann wirst du zumindest Spaß daran haben.

Regisseur J. J. Perry hat in der Vergangenheit übrigens Day Shift für Netflix produziert. Der blutige Action-Comedy-Mix war bei Kritikern ebenfalls eher unbeliebt, kam beim Publikum aber ziemlich gut an und avancierte so zum Netflix-Hit. The Killer's Game wird auf Amazon Prime Video aller Voraussicht nach eine ähnliche Entwicklung hinlegen.

