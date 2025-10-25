Amazon-Kunden rennt die Zeit weg: Tarantinos Lieblingsfilm verlässt in wenigen Tagen das Prime-Abo

Diesen spannenden Thriller muss jeder Filmfan einmal gesehen haben.

Blow Out gilt nicht nur als Klassiker, sondern zählt auch zu den Lieblingsfilmen von Regie-Legende Quentin Tarantino. Wer den Thriller mit John Travolta bisher verpasst hat, der muss sich jetzt beeilen: Amazon entfernt den Streifen demnächst aus dem Programm von Prime Video.

Noch für kurze Zeit im Prime-Abo: Blow Out

Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren gibt es zwar auch bei anderen Streamingdiensten, aber nur bei Amazon Prime Video ist der beliebte Thriller derzeit im Abo-Programm enthalten (auf Amazon ansehen). Zumindest noch, denn in 7 Tagen ist damit Schluss und ihr müsst bei Interesse wieder 3,99 Euro für die Ausleihgebühr der digitalen Version hinblättern.

In dem Klassiker von Brian De Palma spielt John Travolta einen Tontechniker, der zufällig einen tödlichen Autounfall miterlebt und dadurch selbst ins Fadenkreuz kommt. Für Quentin Tarantino gehört Blow Out zu den besten Filmen, die jemals gemacht wurden und der Regisseur nennt den Thriller oft seinen Lieblingsfilm.

Tatsächlich gefiel ihm die Performance von Travolta sogar so gut, dass er ihn für seinen eigenen Film engagiert: Pulp Fiction (Quelle: Medium).

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

So bewerten Presse und Publikum den Film

Generell genießt Blow Out ein sehr hohes Ansehen bei Kritikern auf der ganzen Welt. So bewerten 88 Prozent aller Pressestimmen den Thriller positiv. Und auch der User-Score kann sich mit 81 Prozent Zustimmung wirklich sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes). Die New York Times schreibt im Review:

Blow Out ist das Werk eines temperamentvollen, unbändigen Regisseurs, der die Wirkung, die Filme erzielen können, weitaus ernster nimmt als die Figuren, um die es darin scheinbar geht. (Quelle: New York Times

Es ist also keine Übertreibung, wenn man Blow Out ein Stück Filmgeschichte nennt. Prime-Kunden sollten ihre Chance also nutzen, insbesondere jetzt, wo der Film von De Palma noch für kurze Zeit ohne zusätzliche Kosten abrufbar ist.