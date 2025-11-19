Amazon Luna: Kosten und Angebot der Game-Streaming-Abos

Amazons Cloud-Gaming-Service „Luna“ bietet mehrere verschiedene Spiele-Pakete an. Wenn ihr bereits Prime-Abonnent seid, könnt ihr den Game-Streamingdienst direkt ausprobieren. Was die „Luna“-Abos kosten und was sie bieten, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die verschiedenen Abos im Überblick

Neben den in Prime enthaltenen Titeln von „Luna Standard“ gibt es drei weitere Spiele-Abos. Die Pakete bieten dabei unterschiedliche Spiele an. Was die Abos kosten und was sie bieten, haben wir hier in einer Tabelle zusammengefasst:

Luna Standard Luna Premium Ubisoft+ Jackbox Games Preis in Prime enthalten 9,99 Euro im Monat 17,99 Euro im Monat 4,99 Euro im Monat Auswahl 70 Spiele über 160 Spiele über 50 Spiele 15 Party-Packs Auflösung 1080p/720p 1080p/720p bis zu 1080p keine Angaben Framerate keine Angaben keine Angaben bis zu 60 FPS keine Angaben

Direkt zu den „Luna“-Paketen

Anzeige

Allgemeine Infos zu Amazons Cloud-Gaming-Dienst

„Luna“ funktioniert ähnlich wie andere Streamingdienste – ihr schließt eines der monatlich kündbaren Abos ab und habt daraufhin Zugriff auf eine Auswahl an Titeln.

Als Prime-Kunde könnt ihr den Dienst direkt ohne weiteres Abo nutzen. Mit dem in Prime enthaltenen „Luna Standard“-Abo habt ihr Zugriff auf 70 Spiele. Amazon empfiehlt als Minimum eine relativ moderate Bandbreite von 10 Mbit/s für einen Game-Stream in 1080p. Welche Games ihr mit den unterschiedlichen Luna-Paketen spielen könnt, lest ihr hier.

Darüber hinaus könnt ihr Luna mit eurem Ubisoft-Account verknüpfen und so ausgewählte PC-Titel streamen, wenn ihr diese bereits besitzt oder bei Ubisoft kauft. Eine Übersicht der kompatiblen Ubisoft-Spiele findet ihr im Luna-Store.

Amazon Luna Controller (kabellos) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 15:06 Uhr

Anzeige

Was bietet die Konkurrenz?

Gegenüber dem bereits gewohnten Video-Streaming ist Cloud-Gaming noch recht jung und unterliegt der ständigen Veränderung. So ist „Luna“ gerade erst Anfang 2023 in Deutschland gestartet, während wenige Wochen vorher Google sein Projekt „Stadia“ wieder eingestellt hat.

Amazons Angebot kann zum Start leider nicht mit der Auswahl oder dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Konkurrenz wie dem „Game Pass Ultimate“ oder „PlayStation Plus Premium“ mithalten. Auch die Verknüpfung mit eurem Ubisoft-Account ist zwar gut gemeint, sieht im Vergleich zu den 2.000 verknüpfbaren Titeln von Nvidias Cloud-Gaming-Dienst „GeForce Now“ eher mickrig aus.