Amazon macht Schluss: Am 13. September wird es ernst für Prime-Mitglieder

The Grand Tour: One For The Road – Trailer zur letzen Folge

Es gibt keinen Weg zurück. Wie Amazon jetzt mit dem obigen Trailer angekündigt hat, läuft am 13. September die definitiv letzte Ausgabe von „The Grand Tour“ bei Amazon Prime Video. Mit dieser Folge endet dann die 22-jährige Zusammenarbeit von Clarkson, Hammond und May bei „Top Gear“ und „The Grand Tour“. Doch was hat man eigentlich für das große Finale geplant?

Ein letztes Mal: „The Grand Tour“ bei Amazon Prime Video

Eine Ära geht zu Ende, und wer ein Prime-Abo hat, darf exklusiv und ohne Extrakosten mit dabei sein. Seit nunmehr fast einem Vierteljahrhundert unterhält das dynamische Trio bestehend aus Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ein Millionenpublikum weltweit. Zunächst bei „Top Gear“ unter dem Dach der BBC, seit 2016 dann bei Amazon unter neuem Namen.



Nun kommt auch „The Grand Tour“ zum Abschluss – eine Fortsetzung wird es nicht mehr geben. Im Februar lief unter dem Titel „Sand Job“ bereits das vorletzte Abenteuer der drei Automobilverrückten. Es ging nach Afrika auf den Spuren der legendären Rallye Paris-Dakar. Für die letzte Episode am 13. September entschied man sich, auf dem afrikanischen Kontinent zu bleiben. Unter dem Titel „One For The Road“ erwartet uns ein letztes gemeinsames Erlebnis in Simbabwe mit einem emotionalen Ende auf einer seltsam vertrauten Insel – mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten (bei Amazon Prime Video ansehen).

Ein letztes Mal noch – Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May im Einsatz für „The Grand Tour“. (© IMAGO/Vito Corleone)

Bereits der Trailer strotzt jedoch nur so vor Nostalgie. Auch wenn es augenscheinlich immer um Autos ging, so stand doch eigentlich das unvergleichliche Zusammenspiel dieser ungleichen Haudegen vor der Kamera im Fokus des Geschehens.



Dem Publikum hat es nachweislich gefallen, wie die beeindruckende IMDb-Bewertung von 8,6 Punkten unter Beweis stellt. Für die letzten drei Episoden der finalen fünften Staffel gab es dann auch durchweg Höchstwerte jenseits der 8 Punkte. Nicht weniger erwarten wir fürs große Finale am 13. September.



Wer mit dabei sein will, der braucht in jedem Fall ein Prime-Abo. Wer bisher noch nicht das Vergnügen hatte, kann Amazons Premium-Service übrigens für ganze 30 Tage kostenfrei testen (bei Amazon ansehen). Andernfalls lohnt vielleicht auch das Abo für nur einen einzigen Monat mit Kosten von knapp 9 Euro.

Ab jetzt für immer solo

Ganz verabschieden müssen wir uns von den drei Protagonisten aber noch nicht. Schließlich gibt es noch laufende Solo-Projekte bei Amazon Prime Video. Jeremy Clarkson beispielsweise ist bereits seit drei Staffeln ein mehr oder weniger erfolgreicher Farmer, und James May schaut sich die Welt an und nimmt uns mit. Dennoch dürften die Fans im September wohl nicht nur eine Träne verdrücken, wenn es heißt, Abschied zu nehmen.



Im folgenden Artikel erklären wir euch unter anderem, wie ihr die IMDb-Bewertung zu interpretieren habt:

