  4. Amazon macht Schluss: In 7 Tagen verschwindet beliebter Prime-Film aus dem Streaming-Abo

Amazon macht Schluss: In 7 Tagen verschwindet beliebter Prime-Film aus dem Streaming-Abo

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
2 min Lesezeit
Amazon Prime Video trennt sich von einem genialen Anime.
Prime-Kunden rennt die Zeit weg. (© IMAGO / Sopa Images / Bearbeitung: GIGA)
Wer Action-Thriller mag, darf diesen Film auf Prime Video nicht verpassen.

Update vom 21. Oktober 2025: Amazon-Kunden müssen sich jetzt beeilen! Der Action-Thriller Red Right Hand steht nur noch wenige Tage kostenlos im Prime-Abo zur Verfügung.

Ursprünglicher Artikel vom 2. August 2024:

Netflix hat derzeit einfach kein Glück. Erst krallt sich der Amazon exklusive Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare die Spitze der deutschen Streaming-Charts (hier nachzulesen) und jetzt überholt der frisch gestartete Rache-Thriller Red Right Hand sämtliche Netflix-Titel, darunter Wo die Lüge hinfällt, Bodies Bodies Bodies und The Goat Life (Quelle: JustWatch).

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Red Right Hand – Trailer Deutsch (HD)
Red Right Hand wird Amazon-Prime-Hit

In Red Right Hand gerät Orlando Blooms Rolle Cash in Schwierigkeiten mit Drogenhändlern, die seine Familie bedrohen. Die Auseinandersetzung eskaliert im Verlauf der knapp zwei Stunden Lauflänge immer mehr und am Ende geht es um Leben oder Tod. Der Streifen ist also klassisches „Ein Mann sieht rot“-Material. Das unterstreicht auch die Altersfreigabe ab 18.

Red Right Hand

„Red Right Hand“ im Stream

Kinostart: 22.02.2024 Streaming-Start: 14.03.2024
Genre: Action, Krimi, Thriller
FSK: Ab 18 Jahren
Filmlänge: 111 Min.
Amazon-Prime-Kunden zahlen keinen Cent

Und während das Publikum Red Right Hand mit 72 Prozent Zustimmung als durchaus sehenswert einstuft, ist der Eindruck der internationalen Presse zwiegespalten. Nur jeder zweite Kritiker würde den Action-Thriller bedenkenlos weiterempfehlen. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Filmkritiker Frank Scheck schreibt in seinem Review:

Red Right Hand fügt dem altbewährten Genre nichts Neues hinzu. Aber der Film bietet genug blutige Actionsequenzen und Schießereien, um Fans zu befriedigen. (Quelle: The Hollywood Reporter)
Wer also aktiver Prime-Kunde ist und Lust darauf hat zu sehen, wie Orlando Bloom den schmierigen Abschaum der Gesellschaft aufs Korn nimmt, der kann sich Red Right Hand ab sofort gratis über Amazon Prime Video ansehen. Wer dagegen kein Prime-Abo hat, der kann sich den bleihaltigen Film auch wahlweise für 4,99 Euro ausleihen.

