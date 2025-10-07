Amazon Music Unlimited gratis: Jetzt 4 Monate kostenlos abstauben

Den Musik-Streamingdienst und Spotify-Konkurrenten Amazon Music Unlimited könnt ihr jetzt vier Monate lang gratis testen. Über so einen langen Zeitraum gibt es die kostenlose Probephase selten. Wie es funktioniert, erfahrt ihr hier.

Amazon Music Unlimited: 4 Monate gratis – so geht's

Prime-Mitglieder können den Musik-Streamingdienst Amazon Music Unlimited aktuell vier Monate lang kostenlos testen (Angebot bei Amazon ansehen). Nicht-Prime-Mitglieder bekommen immerhin drei Monate gratis. Es handelt sich hierbei um einen zeitlich befristeten Deal zum Prime Day im Oktober 2025, der am 7. und 8. Oktober stattfindet.

Der Dienst steht Spotify und Co. inzwischen in kaum etwas nach was Musikauswahl und Funktionen angeht. Leider gilt das Angebot nach wie vor ausschließlich für Neukunden und nur bis zum 9.10.2025. Eventuell könnt ihr es auch annehmen, wenn eure letzte Nutzung von Music Unlimited zwei oder mehr Jahre zurückliegt – einfach ausprobieren.

Wer Music Unlimited nach den vier bzw. drei Gratis-Monaten nicht weiter nutzen möchte, sollte rechtzeitig vor Ablauf kündigen. Falls ihr das nicht tut, geht die kostenlose Testphase automatisch in ein zahlungspflichtiges Abo für 10,99 Euro im Monat, bzw. 9,99 Euro für Prime-Kunden, über. Dieses kann jederzeit gekündigt werden. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann bereits auf das eingeschränkte Basis-Angebot „Prime Music“ zugreifen. Für den vollen Umfang des Dienstes benötigt ihr aber ein Unlimited-Abo. Das bietet euch das erweiterte Angebot von Amazon Music Unlimited:

Über 50 Millionen Songs, werbefrei

Alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, der Champions League (mit deutscher Beteiligung) und des Supercups live im Radio-Stream bei Amazon

Persönliche Empfehlungen für Neuerscheinungen, Künstler, Playlists und Radiosender

Jederzeit auch offline unterwegs verfügbar mit der offiziellen App für Android oder für iOS (iPhone/iPad)

Mit allen Amazon-Echo-Geräten kompatibel und Unterstützung von Alexa-Sprachbefehlen, wie zum Beispiel Erkennen von Lyrics: „Alexa, spiele das Lied mit dem Text …“

Exklusive Eigenproduktionen, wie zum Beispiel Amazon-Hörspiele für Kinder

