Amazon Prime: Diese deutsche Serie ist auf der ganzen Welt ein Streaming-Hit

Gegen diese Amazon-Serie sieht die Konkurrenz alt aus.

Die Drama-Serie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns ist zurück und belegt bei Amazon Prime Video direkt den ersten Platz der hauseigenen Streaming-Charts. Der erfolgreiche Start der zweiten Staffel unterstreicht den Status als globales Phänomen, denn die deutsche Produktion ist auch in vielen anderen Ländern ein riesiger Serien-Hit.

Prime-Serie erobert 120 Länder im Sturm

Eine reiche Privatschule, arrogante Millionärserben und viele Geheimnisse – der Stoff, aus dem die Prime-Serie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns besteht, ist grundsätzlich nicht neu, aber effektiv. Ungewöhnlich ist allerdings, dass die Drama-Serie aus Deutschland stammt und trotzdem international Anklang findet.

Schon die erste Staffel konnte in gut 120 Ländern den Spitzenplatz der Streaming-Charts erobern, weshalb Amazon direkt eine zweite Season geordert hat (Quelle: Amazon). Diese ist seit dem 7. November bei Amazon Prime Video abrufbar und erfreut sich erneut großer Beliebtheit. Wer also wissen will, wie es bei Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) weitergeht, der kann ab sofort einschalten. Derzeit stehen drei Folgen zur Verfügung.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur ersten Staffel ansehen:

So bewertet die internationale Presse die Serie

Maxton Hall erreicht aber nicht nur beeindrucke Chartplatzierungen, sondern erhält darüber hinaus auch ziemlich gute Kritiken. So bewerten 70 Prozent aller Pressestimmen die deutsche Serie positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). So schreibt Entertainment Weekly im Review:

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns folgt genau dem Schema „Feinde werden Liebende“ für junge Erwachsene, und diese beruhigende Vertrautheit ist seine größte Stärke. (Quelle: Entertainment Weekly

Überraschungserfolg aus Deutschland Ich selbst habe Maxton Hall nicht gesehen, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass eine deutsche Produktion auch international so viel Zuspruch erhält. Insbesondere, da es sich mal nicht um einen Kriegsfilm oder die x-te Komödie handelt. Was ja für gewöhnlich die liebsten Themen der deutschen Film- und Serien-Industrie sind. Und ehrlich gesagt, macht mich der Erfolg und die vielen positiven Stimmen sogar neugierig. Vielleicht gebe ich dem Prime-Hit in naher Zukunft sogar eine Chance. Daniel Boldt

