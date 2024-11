Amazon Prime greift zu: Kinofilm von 2024 bald kostenlos im Abo verfügbar

Wer ein Prime-Abo von Amazon hat, muss bereits in Kürze für eine sehenswerte britische Komödie keine Leihgebühr mehr zahlen. Wie kommt es dazu? Ganz einfach: „Kleine schmutzige Briefe“ lief zwar erst im Frühjahr 2024 in den deutschen Kinos, steht Prime-Mitgliedern aber bereits in wenigen Tagen kostenfrei zur Verfügung. Oben im Trailer gibt es davon eine kleine Kostprobe.

Ab 27.11.2024 bei Amazon Prime Video: „Kleine schmutzige Briefe“ mit Olivia Colman

Steht ihr auf einzigartige und manchmal auch schrullige Filmkomödien aus dem Vereinigten Königreich? Etwas in der Art gab es ab März in den hiesigen Kinos zu sehen. In „Kleine schmutzige Briefe“ (im Original „Wicked Little Letters“) werden wir in die 1920er-Jahre zurückversetzt. Der Schauplatz ist der beschauliche Küstenort Littlehampton. Skandalöse und obszöne Briefe machen die Runde, und eine Gruppe von Frauen versucht, dem auf den Grund zu gehen – eine Geschichte, die übrigens auf wahren Begebenheiten basiert.

Wer die Komödie mit Olivia Colman („The Crown“) und Jessie Buckley („Chernobyl“) in den Hauptrollen damals verpasst hat, findet den Film aktuell nur zum Kauf oder zur Leihe bei diversen Anbietern. Amazon ruft beispielsweise rund 5 Euro Leihgebühr auf – eine Ausgabe, die sich Prime-Kunden sparen können. Bereits ab dem 27. November landet „Kleine schmutzige Briefe“ nämlich bei Prime Video. Wer ein Abo hat, zahlt nichts extra für den Filmgenuss (bei Amazon ansehen).

Olivia Colman als Edith Swan in „Kleine schmutzige Briefe“. (© IMAGO/Supplied by LMK )

Konsens bei Kritikern und Zuschauern

Doch wie lohnenswert ist diese feine kleine Komödie von Thea Sharrock („Ein ganzes halbes Jahr“, „Der einzig wahre Ivan“)? Bereits die IMDb-Bewertung von 7,0 Punkten verspricht einen alles andere als schlechten Film. Ein Blick zu Rotten Tomatoes verstärkt diesen Eindruck: Ganze 80 Prozent der über 170 professionellen Filmkritiker sind nämlich von „Kleine schmutzige Briefe“ überzeugt und heben den Daumen. Aber auch das Publikum kann mit dem Film etwas anfangen. Wenn 92 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert sind, taugt der Film tatsächlich etwas.

Zusammenfassend heißt es (übersetzt): „Vor allem dank einer starken Besetzung, die sich auf die humorvolle Seite der Geschichte stützt, ist Wicked Little Letters eine unterhaltsame Komödie, auch wenn das Geheimnis in ihrem Kern nicht besonders clever ist.“

Alles in allem unterhaltsame 101 Minuten, bei denen es sich lohnt, dranzubleiben. Hoffentlich ist dem Film bei Amazon Prime ein größerer Erfolg beschieden. In die deutschen Kinos wurden am Ende nämlich nur etwas mehr als 90.000 Besucher gelockt.